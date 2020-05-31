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Маски, очки, мониторы: как белорусский бизнес помогает бороться с коронавирусом

31.05.2020 12:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусски бизнес активно помогает стране справляться с пандемией. Рассказываем как.


Фото: телеграм-канал Минздрава
  • Компания «А-100» доставила из Китая крупную партию защитных средств для медиков — более 100 000 масок, 1000 защитных очков для медиков и 100 инфракрасных термометров. Медицинские изделия получат больницы в Минске и регионах. В первую очередь они предназначены для защиты медиков, которые обследуют и лечат больных с COVID-19. Средства индивидуальной защиты будут распределены между Минской центральной районной больницей, Минской областной клинической больницей и Минским научно-практическим центром хирургии, трансплантологии и гематологии. Общий размер спонсорской помощи со стороны «А-100 Девелопмент» за весну этого года превысил 500 000 рублей — «А-100» поставляла медицинские изделия и средства индивидуальной защиты, а также оказывала прямую спонсорскую помощь. Так, финансовую поддержку получила Минская центральная районная больница, Республиканский клинический медицинский центр, территориальные центры социального обслуживания. Кроме того, на заправочных станциях «А-100» было выдано более 6000 бесплатных обедов медикам.
  • Поскольку Витебск одним из первых оказался в сложной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, руководство компании ООО «ФорсБэтВит» приняло решение оказать поддержку медицинским учреждениям именно этого региона. Компания выяснила, что востребованы мониторы пациентов, позволяющие обеспечить длительный непрерывный контроль жизненных функций больных в реанимационных отделениях, операционных и палатах интенсивной терапии. Региональные представители клуба HOT FUN в понедельник доставили и передали два комплекта современного медицинского оборудования Витебскому областному клиническому специализированному центру. Их стоимость -11800 рублей.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Белорусски бизнес активно помогает стране справляться с пандемией. Рассказываем как.
 
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