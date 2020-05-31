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Из Китая отправили четвертую партию медгруза для Беларуси
31.05.2020 15:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
В ночь с 30 на 31 мая в аэропорту Столичный Пекина на борт Минобороны отгрузили четвертую за два месяца партию средств медицинского назначения для защиты, диагностики и лечения COVID-19, об этом сообщается на
В Беларусь доставят защитные средства, бесконтактные термометры, тест-системы, кислородные концентраторы и иные медицинские изделия. Вес груза составляет около 22 тонн.
Всего за четыре рейса в апреле-мае из Китая в Беларусь было направлено около 112 тонн медицинского груза для борьбы с коронавирусом.
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В ночь с 30 на 31 мая в аэропорту Столичный Пекина на борт Минобороны отгрузили четвертую за два месяца партию средств медицинского назначения для защиты,...
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