Из Китая отправили четвертую партию медгруза для Беларуси

Источник материала: ОНТ

В ночь с 30 на 31 мая в аэропорту Столичный Пекина на борт Минобороны отгрузили четвертую за два месяца партию средств медицинского назначения для защиты, диагностики и лечения COVID-19, об этом сообщается на сайте Посольства РБ в Китае.

В Беларусь доставят защитные средства, бесконтактные термометры, тест-системы, кислородные концентраторы и иные медицинские изделия. Вес груза составляет около 22 тонн.

Всего за четыре рейса в апреле-мае из Китая в Беларусь было направлено около 112 тонн медицинского груза для борьбы с коронавирусом.

Фото: china.mfa.gov.by

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