Лукашенко посетил МТЗ: как работает завод и о чем Президент говорил с трудовым коллективом

Источник материала: ОНТ

В пятницу о приоритетах и принципах действий в существующем мире речь шла в цехах одного из самых наших главных промышленных брендов – на тракторном заводе. Легендарный МТЗ. В общении Президента и заводчан затронули много разных тем. Александр Лукашенко приехал на производство в день рождения тракторного. Это не просто завод с историей. Это символ отечественной промышленности, это наш международный бренд, это даже лекарство от вируса, а точнее его экономических последствий (как иронично однажды заметил Президент).

Наконец, это история страны, с которой тесно переплетены судьбы многих поколений рабочих, инженеров, конструкторов.

Так что в особый день особого производства Президент не мог не поздравить коллектив лично.

То, что Глава государства посетит крупное промышленное предприятие, откровенно говоря, ожидалось. И здесь – сразу несколько причин почему. Во-первых, как раз такие масштабные производства заслуживают особого внимания в период проседания мировой экономики из-за пандемии. А во-вторых, на таких предприятиях – большие трудовые коллективы, у которых есть опасения – что будет с нами?

Для начала, впрочем, Александр Лукашенко изучает линейку тракторов МТЗ. Здесь есть всё – от классической техники, очертания которой узнают практически во всём мире, до новинок: это передовики и по мощности, и по технологиям, и по дизайну. Тракторный завод, если по-простому, мог бы неплохо существовать, выпуская одну лишь 82-ку, но коллектив завода в постоянном поиске. Даже сейчас – может, нет возможности чего-то продать, пока границы закрыты, но есть время придумать и договориться. Это и даст финансовый эффект в ближайшей перспективе.

При этом позже Александр Лукашенко отметит – сказать, что в целом отечественная промышленность и конкретно этот завод работают безупречно, увы, нельзя. Даже, продолжил Глава государства, в чём-то отстали от сельского хозяйства. А ведь у двух сфер – очень много общего, особенно с учётом модернизации аграрной отрасли в Витебской области. Там определены интеграторы, то есть предприятия-переработчики, под чьи нужды работают остальные. И, по большому счёту, точно также работает промышленность: под нужды МТЗ работают другие заводы и целые холдинги, производящие комплектующие. Получается, от успешности тракторного завода зависит не один коллектив, пусть даже и обеспечивающий тысячи рабочих мест.

При этом Минскому тракторному заводу уже давно поставлена задача выходить на максимальную локализацию производства. Если проще – по возможности, все детали должны быть отечественными. Начиная от двигателя – он нередко немецкий, но что, например, делал бы завод сейчас, когда поставить силовую установку из Германии нет возможности, если бы Президент не заставил минский моторный завод работать чуть шустрее? Вообще Глава государства уже в общении с трудовым коллективом напомнил – он ведь часто на этом заводе, продукция которого – один из символов страны. Начиная с допрезидентских времён, Глава государства говорил: залог успеха – снижение себестоимости продукции как залог конкурентоспособности на мировых рынках.

Заводчане на неделе Александру Лукашенко задали много вопросов и услышали много ответов – и Глава государства был откровенен. Например, искренне признался, что и как Президент, и как белорус гордится, когда видит на зарубежных выставках нашу технику.

И это, кстати, очень перекликается с вопросом приватизации – на разных этапах жизни суверенной Беларуси призывы распродать госсобственность ради «структурных реформ» звучат с разной степенью громкости. Теоретически – можно. Но, во-первых, если МТЗ купит немецкий брэнд – то на мировых выставках будет уже немецкая техника, пусть даже и под логотипом «Белорус». А во-вторых, создавали завод поколениями – и поколение нынешнее не имеет морального права на то, чтобы даже оценить в денежном эквиваленте затраченные силы.

Президенту задавали вопросы из разных сфер, от медицины с её пока ещё топовой темой коронавируса, до политики – ответы Главы государства объединял общий вектор: чего не нужно делать, так это врать – рано или поздно ведь всегда обнаружится правда. В какой-то момент формат «вопрос-ответ» вообще превратился в живой диалог – на вопрос Александр Лукашенко отвечал встречным, да и заводчане стали не только спрашивать, но и просто высказывать своё мнение.

В итоге Президент намекнул на скорую новую встречу с заводчанами в других декорациях – модель флагманского трактора, которую вручили Главе государства, Александр Лукашенко пообещал установить во Дворце Независимости, куда на экскурсию уже собираются представители трудового коллектива МТЗ. Ведь этот символ страны – это именно их заслуга.

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