ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В воскресенье чиновники проинспектировали медучреждения

31.05.2020 21:14 — Новости о Коронавирусе | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Постоянный контроль государства за лечением коронавирусных больных. А также пациентов с другими заболеваниями. В зоне самого пристального внимания медиков и те, и другие. Все они получают своевременную и необходимую помощь. 

Поручение Главы государства - не ослаблять контроль за ситуацией с COVID и при этом не забывать и о других болезнях - на карандаше у всех необходимых звеньев вертикали власти. Даже в выходной день воскресенье чиновники посещают медучреждения, отслеживая все происходящее собственноручно. Об этом наш оперативный репортаж. 

Рассказывает Евгений Горин. 

Коронавирус под контролем. Да и все остальные пациенты охвачены вниманием медиков. За трое суток - более ста операций. Со вторника 4 корпус Минского онкологического диспансера стал принимать по профилю. Пациенты из Рогачева, Дзержинска, других мест.

Кстати, на время, когда здесь лечили заразившихся коронавирусом, пациентам с диагнозом "злокачественная опухоль" оказывалась вся необходимая помощь, в том числе и хирургическая - в РНПЦ онкологии. Да и здесь для самых тяжелых случаев оставили 30 коек радиологического профиля. 

Наталья Кочанова инспектирует онкологический диспансер 


Глава Совета Республики Наталья Кочанова инспектирует, как онкологический диспансер возвращается к нормальной работе. 60 свежеподготовленных коек в радиологическом отделении будут в понедельник ждать пациентов с 12 часов дня. С этой пятницы здесь готовят буквально каждый сантиметр: моют, проветривают, кварцуют, дезинфицируют. 

Пообщавшись с недавно прибывшими пациентами, Наталья Ивановна интересуется теперь уже у медперсонала: а как были организованы дежурства и условия труда медиков, лечивших COVID-больных? Не заразился ли кто на работе?

И тут же вопрос в лоб - а что с надбавками для медиков, которые установил Глава государства? Только по-честному. 

Даже онкологическая поликлиника в это время работала в привычном режиме - ежедневно принимала по 800 посетителей. Так обычно происходило до пандемии. А основной диспансер уже работает по профилю. 

"Красные зоны", где врачи все еще на передовой, сегодня посетили чиновники Минздрава 


"Красные зоны", где врачи все еще на передовой, сегодня посетили чиновники Минздрава

А так называемые красные зоны, где врачи все еще на передовой, сегодня посетили чиновники Минздрава. Владимир Караник был в 5-й больнице. Его первый заместитель  Пиневич - во второй клинической. В выходные дни сотрудники министерства смотрят столичные клиники, в будние - региональные. Практически в таком режиме работают с самого первого коронавирусного пациента. 

В режиме 24 на 7 мониторится вся цепочка оказания медицинской помощи. От бригад скорой до стационара. Это помогает отслеживать ситуацию в мельчайших деталях. И держать ее на полном контроле. Кроме онкодиспансера в Минске в нормальном режиме - по профилю - начала работу больница скорой помощи и городская гинекология. Продумывается план постепенного вывода в плановый режим работы и других медучреждений. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Постоянный контроль государства за лечением коронавирусных больных. А также пациентов с другими заболеваниями. В зоне самого пристального внимания медиков и те, и...
 
Новости дня
Новости
 
Жуковский после матча с БАТЭ: «А нужен ли комментарий? В прессе наблюдал пресс-конференции тренеров, и там две строчки только пишут. Остальное коронавирус, порно какое-то и политика»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

30.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика