Маска, я тебя знаю, или Береженого Бог бережет

Источник материала: Ивьевский край





В начале года мы вряд ли предполагали, что маски и перчатки прочно войдут в нашу жизнь. Теперь невозможно представить работников сферы обслуживания населения без этих атрибутов на посту. Ведь они, как никто другой, подвергаются ежедневному риску заразиться коронавирусом, продолжая работать и контактировать с множеством людей. Для них эти средства индивидуальной зашиты обязательны. Да, и сами клиенты в большинстве своем предпочитают посещать торговые объекты, экипируясь по полной.

По поводу эффективности использования масок ведется много разговоров, высказывается масса мнений, но все же специалисты утверждают, что ношение масок в местах массового скопления людей желательно, ведь коварность вируса заключается в его бессимптомном течении.

Мы постепенно начинаем привыкать и к желтой разметке, которая помогает дистанцироваться в очереди к кассе (хотя случается, что некоторые до сих пор то ли не видят этих ярких полос, то ли не знают, для чего они предназначены). И, конечно, теперь никак не обойтись без антисептиков, которые размещены во всех предприятиях сферы обслуживания и др.

Как жители нашего города заботятся о себе в период пандемии? Как изменилось отношение к обслуживанию клиентов в объектах сферы обслуживания в условиях распространения коронавирусной инфекции? На эти и некоторые другие вопросы корреспонденты "ІК" попытались найти ответы, посещая некоторые сервисные предприятия.





Марина, парикмахер:





- Работать представителям моей профессии в новых условиях довольно непросто. Во-первых, мы теряем много клиентов. Ведь не проводятся различные торжества, которые, естественно, предполагают услуги парикмахерских. Поэтому, если раньше суббота была самым загруженным днем, то теперь у многих свободно.

Работаю, конечно, всегда в маске и перчатках. После каждого клиента все обрабатывается антисептиками. Думаю, таким образом мы защищаем и себя, и людей от инфицирования. В принципе, это неплохая практика и для дальнейшей работы. Мы привыкнем работать в новых условиях более ответственно и будем продолжать делать так и в будущем.

Тамара Владимировна,

покупатель:





- Еще пару месяцев назад, скажу честно, я не пользовалась маской, посещая торговые точки. Но постепенно, читая и слушая специалистов по этому поводу, пришла к выводу, это находиться в местах массового пребывания людей надо обязательно в маске. Постоянно пользоваться антисептиками тоже важно. И, естественно, соблюдать дистанцию. Сегодня уже всякий знает, что этот вирус коварен. У каждого болезнь, вызванная им, протекает по-разному. Кто-то может ее переносить и вовсе бессимптомно, но, придя в такое место, как магазин, может подвергнуть риску множество людей. Надо защищать себя, быть ответственным и думать об окружающих. Так, думаю, мы быстрее выйдем из сложившейся ситуации.

Настя,

житель г. Ивье:







- Я считаю, что во всех общественных местах надо находиться в маске. Ведь все мы хотим быть здоровыми, хотим, чтобы здоровыми были наши дети и родители. Поэтому считаю, что в такой напряженный период стоит выходить в магазины и аптеки только в крайнем случае, чтобы купить продукты питания и медикаменты. Лучше в свободное время побыть дома, на даче, у кого есть возможность. Все скоро наладится, я в этом твердо уверена. И как скоро это время наступит, зависит от нас.

Я, конечно, за соблюдение всех рекомендаций специалистов-медиков и призываю своих земляков их придерживаться. Давайте заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих людей, соседей, друзей. Город наш маленький. Практически все друг друга знают. Поэтому мы должны все вместе объединиться своим ответственным поведением против этой коварной болезни.

Вот что по поводу использования масок говорится на официальном сайте Минздрава Беларуси:

"Маски помогают предупредить распространение инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем. Ношение маски - это дополнительный источник предохранения. На улице вероятность того, что на человека попадет частица, зараженная вирусом, минимальна. Что касается мест массовых скоплений людей, то в них можно при желании надевать маску".

При этом в министерстве обращают внимание на рекомендации ВОЗ: в бытовых условиях эффективнее соблюдать общие правила личной гигиены, а не носить маски. Элементарные правила лучше помогают справляться с распространением вирусных инфекций (например, гриппа). "Не касайтесь грязными руками лица, тщательно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд), ведите здоровый образ жизни, чтобы укреплять свой иммунитет", - привели некоторые из этих правил в пресс-службе ведомства.

Медицинская маска может снизить вирусную нагрузку (в случае как с коронавирусом, так и любым другим инфекционном заболеванием, в том числе гриппом)".

И. БУТУРЛЯ.