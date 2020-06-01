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Песков рассказал о потере вкуса и обоняния при заболевании коронавирусом

01.06.2020 11:13 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Песков рассказал о потере вкуса и обоняния при заболевании коронавирусом

Переболевший коронавирусом пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как у него протекало заболевание, сообщает РБК.

По словам Пескова, он полностью потерял чувства вкуса и обоняния. Также он рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», что в день заражения ощутил «прилив сил», полтора часа занимался в спортзале и даже смог пробежать семь километров.

Напомним, что Песков сообщил о своем заражении коронавирусом 12 мая. Также заболела и его супруга Татьяна Навка. Они лечились в одной из московских больниц. 25 мая их выписали. В течение двух недель они будут на домашнем карантине.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

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Переболевший коронавирусом пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как у него протекало заболевание, сообщает РБК. По...
 
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