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Песков рассказал о потере вкуса и обоняния при заболевании коронавирусом
01.06.2020 11:13 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Переболевший коронавирусом пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как у него протекало заболевание,
По словам Пескова, он полностью потерял чувства вкуса и обоняния. Также он рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», что в день заражения ощутил «прилив сил», полтора часа занимался в спортзале и даже смог пробежать семь километров.
Напомним, что Песков сообщил о своем заражении коронавирусом 12 мая. Также заболела и его супруга Татьяна Навка. Они лечились в одной из московских больниц. 25 мая их выписали. В течение двух недель они будут на домашнем карантине.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Переболевший коронавирусом пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как у него протекало заболевание, сообщает РБК. По...
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