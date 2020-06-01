Мальчик расплакался от счастья от еды из McDonald’s после карантина (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Девятилетний Адам Бин Мохаммед Ирвен из Сингапура очень любит еду из McDonald’s. Ситуация с коронавирусом и карантинные ограничения лишили ребенка его любимого лакомства. Когда мама наконец привезла Адаму заказ из McDonald’s, то решила записать реакцию сына на видео.

Женщина показывает, что именно она привезла ребенку. Мальчик сначала не поверил своему счастью и бросился бежать. После Адам расплакался и начал благодарить маму. Взявшись за еду, ребенок начинает с умилением обнимать куриный наггетс и снова плачет.



Ранее мама Адама публиковала его реакцию на новость, что рестораны McDonald’s закрыты на карантин. Женщина предлагает сыну аналоги блюд собственного приготовления. Расстроенный мальчик заявляет, что такая еда ему не нравится. После девятилетний сингапурец с трудом сдерживает слезы.





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