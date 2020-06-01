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Американские биологи заявили, что они нашли средство для защиты клеток мозга от коронавируса

01.06.2020 15:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американские молекулярные биологи смогли защитить культуру клеток мозга от нового коронавируса с помощью одобренного ВОЗ лекарства для лечения гепатита C. Предварительные результаты опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Отметим, что эту статью пока не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, поэтому к выводам из нее стоит относиться осторожно.

В исследовании отмечается, что ранние исследования коронавирусной инфекции были сосредоточены главным образом на респираторной составляющей COVID-19. Однако у некоторых взрослых пациентов наблюдались другие неврологические симптомы, включая инсульт, галлюцинации, эпилепсию, энцефалопатию, потерю обоняния или вкуса. Поэтому исследователи предполагают, что SARS-CoV-2 может влиять на центральную нервную систему.

Также вызывают вопросы возможные осложнения у беременных с коронавирусной инфекцией. Так, недавнее исследование показало, что у 16 недавно родивших женщин с положительным результатом на COVID-19 были обнаружены повреждения плаценты. Наконец, SARS-CoV-2 был обнаружен и в семенной жидкости.

Однако сейчас нет экспериментальных доказательств того, что вирус SARS-CoV-2 может инфицировать и воздействовать на клетки человеческого мозга.

Группа нейрофизиологов и молекулярных биологов под руководством профессора Калифорнийского университета в Сан-Диего Элисона Муотри проверила, может ли SARS-CoV-2 заразить развивающийся человеческий мозг, и можно ли считать одобренный FDA и ВОЗ противовирусный препарат от гепатита С потенциальным способом лечения.

Исследователи создали своеобразные миниатюрные «муляжи» человеческого мозга — восьминедельные органоиды корковой ткани человеческого мозга от здоровых доноров. Затем обработали их вирусом и изучили, как SARS-CoV-2 взаимодействует с нейронами. Помимо этого исследование позволило изучить, как различные противовирусные препараты мешали вирусу проникать в нервные клетки.

К сожалению, оказалось, что коронавирус действительно может проникать в клетки мозга (по крайней мере, в виде культуры клеток) и вызывать нарушения в его работе. Вместе с тем исследователи обнаружили, что софосбувир — одобренное лекарство от гепатита C — значительно снизило долю зараженных клеток и ликвидировало нарушения в работе нервных окончаний, которые порождал вирус.

По мнению авторов работы, это средство может ликвидировать часть симптомов у взрослых пациентов, в том числе и потерю вкуса и обоняния, а также заблокировать вертикальную передачу вируса от беременных женщин к детям в их утробе. Но для этого потребуются дополнительные исследования.

 
 
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По мнению авторов работы, это средство может ликвидировать часть симптомов у взрослых пациентов, в том числе и потерю вкуса и обоняния.
 
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