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10 ресторанов, придумавших остроумные способы заставить посетителей соблюдать дистанцию

02.06.2020 14:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

10 ресторанов, придумавших остроумные способы заставить посетителей соблюдать дистанцию

Карантинные ограничения, введенные во многих странах из-за ситуации с коронавирусом, постепенно отменяются. К работе возвращаются бары, кафе и рестораны, но их посетители все так же должны сохранять социальную дистанцию. В некоторых заведениях, рассказывает MaximOnline, нашли оригинальные способы, как изящно и без проблем организовать нужную дистанцию между клиентами.

В заведении The Inn at Little Washington в Вашингтоне по местам рассадили манекены из прошлого века. Оставшиеся места предназначены клиентам.


В Лас-Вегасе в Honey Salt заполнили места плюшевыми игрушками.


В Мэриленде общепит Fish Tales сделали индивидуальные круглые столики-тележки с бамперами. Клиент находится в центре столешницы.


В Амстердаме в ресторане Mediamatic Biotoop клиентам предлагают отдельные «теплицы».


В Таиланде определенные места в заведениях Bar-B-Q Plaza заняли символы сети – зеленые дракончики.


В Бангкоке в Maison Saigon места за столиками занимают плюшевые панды.


В штате Огайо в кафе Twisted Citrus социальное дистанцирование обеспечили шторами для душа.


Калифорнийский Powell’s Steamer Co & Pub также использует шторы для душа.


В заведение The Open Hearth в Южной Каролине дистанцирование клиентов обеспечивают надувные куклы.


В Германии один из фаст-фудов выдают посетителям огромные картонные сомбреро – головные уборы не позволят нарушить социальную дистанцию.



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Карантинные ограничения, введенные во многих странах из-за ситуации с коронавирусом, постепенно отменяются. К работе возвращаются бары, кафе и рестораны, но их...
 
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