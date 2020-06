10 ресторанов, придумавших остроумные способы заставить посетителей соблюдать дистанцию

Источник материала: ОНТ

Карантинные ограничения, введенные во многих странах из-за ситуации с коронавирусом, постепенно отменяются. К работе возвращаются бары, кафе и рестораны, но их посетители все так же должны сохранять социальную дистанцию. В некоторых заведениях, рассказывает MaximOnline, нашли оригинальные способы, как изящно и без проблем организовать нужную дистанцию между клиентами.

В заведении The Inn at Little Washington в Вашингтоне по местам рассадили манекены из прошлого века. Оставшиеся места предназначены клиентам.





В Лас-Вегасе в Honey Salt заполнили места плюшевыми игрушками.





В Мэриленде общепит Fish Tales сделали индивидуальные круглые столики-тележки с бамперами. Клиент находится в центре столешницы.





В Амстердаме в ресторане Mediamatic Biotoop клиентам предлагают отдельные «теплицы».





В Таиланде определенные места в заведениях Bar-B-Q Plaza заняли символы сети – зеленые дракончики.





В Бангкоке в Maison Saigon места за столиками занимают плюшевые панды.





В штате Огайо в кафе Twisted Citrus социальное дистанцирование обеспечили шторами для душа.





Калифорнийский Powell’s Steamer Co & Pub также использует шторы для душа.





В заведение The Open Hearth в Южной Каролине дистанцирование клиентов обеспечивают надувные куклы.





В Германии один из фаст-фудов выдают посетителям огромные картонные сомбреро – головные уборы не позволят нарушить социальную дистанцию.









