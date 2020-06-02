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10 ресторанов, придумавших остроумные способы заставить посетителей соблюдать дистанцию
02.06.2020 14:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Карантинные ограничения, введенные во многих странах из-за ситуации с коронавирусом, постепенно отменяются. К работе возвращаются бары, кафе и рестораны, но их посетители все так же должны сохранять социальную дистанцию. В некоторых заведениях,
В заведении The Inn at Little Washington в Вашингтоне по местам рассадили манекены из прошлого века. Оставшиеся места предназначены клиентам.
В Лас-Вегасе в Honey Salt заполнили места плюшевыми игрушками.
В Мэриленде общепит Fish Tales сделали индивидуальные круглые столики-тележки с бамперами. Клиент находится в центре столешницы.
В Амстердаме в ресторане Mediamatic Biotoop клиентам предлагают отдельные «теплицы».
В Таиланде определенные места в заведениях Bar-B-Q Plaza заняли символы сети – зеленые дракончики.
В Бангкоке в Maison Saigon места за столиками занимают плюшевые панды.
В штате Огайо в кафе Twisted Citrus социальное дистанцирование обеспечили шторами для душа.
Калифорнийский Powell’s Steamer Co & Pub также использует шторы для душа.
В заведение The Open Hearth в Южной Каролине дистанцирование клиентов обеспечивают надувные куклы.
В Германии один из фаст-фудов выдают посетителям огромные картонные сомбреро – головные уборы не позволят нарушить социальную дистанцию.
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Карантинные ограничения, введенные во многих странах из-за ситуации с коронавирусом, постепенно отменяются. К работе возвращаются бары, кафе и рестораны, но их...
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