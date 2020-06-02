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В Брестской областной больнице умер 49-летний подполковник милиции Сергей Сухарев

02.06.2020 14:42 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сергей Валерьевич Сухарев скончался в Брестской областной больнице.

В Брестской областной больнице умер 49-летний подполковник милиции Сергей Сухарев

Как сообщили в Лунинецком РОВД, подполковник Сухарев ушёл на заслуженный отдых с должности руководителя отделения правопорядка. Будучи на пенсии, продолжал трудиться в военизированной охране на ст.Лунинец.

Как рассказали нынешние коллеги ветерана МВД, его госпитализировали в Лунинецкую ЦРБ в начале мая. Затем перевели в Брестскую областную больницу. Коллегам по телефону сообщил, что тест на коронавирус подтвердился.

Хоронить ветерана будут в закрытом гробу, но со всеми воинскими почестями, сообщили в РОВД.

Это вторая смерть ветерана Лунинецкой милиции в течение месяца. Недавно ушёл из жизни майор в отставке, 62-летний Леонид Фёдорович Нестерович. Он на пенсии продолжал трудиться в райотделе милиции заведующим группой техобеспечения. Был экстренно госпитализирован в Пинскую больницу, где в течение двух недель находился в реанимационном отделении и умер. Похоронили ветерана с воинскими почестями, в закрытом гробу.

— Это были абсолютно здоровые, активные люди, — отметил в разговоре с Медиа-Полесьем председатель ветеранской организации РОВД Николай Иосифоваич Мигель. Он выразил соболезнования семьям ушедших из жизни коллег.

 
 
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  Сергей Валерьевич Сухарев скончался в Брестской областной больнице. Как сообщили в Лунинецком РОВД, подполковник Сухарев ушёл на заслуженный отдых с должности...
 
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