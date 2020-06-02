«Белнефтехим» ответил, будет ли топливо дешеветь и дальше

Источник материала: Виртуальный Брест

В последний раз цены на топливо поднимали 1 марта. С тех пор много что изменилось: информационное пространство занял коронавирус , в какой-то момент нефть подешевела до отрицательных значений, а цены на белорусских заправках поползли вниз. В итоге на момент публикации — минус пять копеек по сравнению с мартом. В «Белнефтехиме» посчитали, что это снижение на 13 процентов в долларовом эквиваленте.





В конце февраля на встрече с собравшимися у здания концерна людьми зампредседателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил: «Цены на топливо не растут — они изменяются. „Белнефтехим“ будет придерживаться стратегии плавного изменения цен на топливо. Изменение цен на нефтепродукты на внутреннем рынке происходит плавно по согласованной стратегии, предусмотрена корректировка на одну копейку». Этой формулировкой воспользовались составители обращения за изменение стоимости топлива в сторону уменьшения. В первые дни лета из концерна пришел ответ.

«При проведении индексации цен учитывается: стоимость нефти с учетом условий поставки, материальных и энергетических ресурсов, используемых для производства, динамики изменения курса нацвалюты, налоговой нагрузки, — пишут в „Белнефтехиме“. — С учетом нисходящего тренда мировых котировок на нефть в апреле 2020 года, снижения стоимости закупки нефти по контрактам, стабилизации на валютном рынке в апреле — мае цены на топливо были снижены на 13 процентов в долларовом эквиваленте. Такая же динамика — в соседних странах, но с более низкими темпами снижения по отношению к снижению котировок нефти».

«Стратегия дальнейшего изменения цен будет формироваться в зависимости от ситуации на нефтяном рынке», — подчеркнули в концерне.



