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От коронавируса в мире умерли как минимум 127 журналистов
03.06.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В течение трех месяцев с начала пандемии болезни Covid-19 более 127 журналистов погибли в 31 стране мира.
Об этом сообщает журналистская ассоциация
"Более 127 журналистов погибли в результате пандемии коронавируса в течение трех месяцев в 31 стране - больше всего в странах Латинской Америки", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, первый зафиксированный организацией случай смерти журналиста от коронавируса произошел 21 марта. В возрасте 59 и 78 лет умерли два известных спортивных репортера из Испании.
Согласно данным Worldometer, в мире общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 6383825, из них 377 789 летальных, выздоровели 2920896 человек.
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В течение трех месяцев с начала пандемии болезни Covid-19 более 127 журналистов погибли в 31 стране мира.
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