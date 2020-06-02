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От коронавируса в мире умерли как минимум 127 журналистов

03.06.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В течение трех месяцев с начала пандемии болезни Covid-19 более 127 журналистов погибли в 31 стране мира.



Об этом сообщает журналистская ассоциация Press Emblem Campaign.

"Более 127 журналистов погибли в результате пандемии коронавируса в течение трех месяцев в 31 стране - больше всего в странах Латинской Америки", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, первый зафиксированный организацией случай смерти журналиста от коронавируса произошел 21 марта. В возрасте 59 и 78 лет умерли два известных спортивных репортера из Испании.

Согласно данным Worldometer, в мире общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 6383825, из них 377 789 летальных, выздоровели 2920896 человек.
 
 
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В течение трех месяцев с начала пандемии болезни Covid-19 более 127 журналистов погибли в 31 стране мира.
 
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