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В Чехии с 8 июня вступает в силу новый этап смягчения карантинных мер

03.06.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Чехии с 8 июня вступает в силу новый этап смягчения мер карантина, введенных для борьбы с распространением коронавируса, сообщает Radio Prague International.

Как заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, будет разрешено проводить мероприятия численностью до 500 человек. Правила социального дистанцирования отменят при посещении театров и кинотеатров. Правительство приняло решение увеличить максимальное число посетителей зоопарков, ботанических садов и дендрариев до 250 человек на гектар. Ранее был установлен лимит до 150 человек. С 15 июня правительство планирует полностью отменить эти ограничения.


Первый этап снятия карантинных мер вступил в силу 11 мая, когда открылись террасы ресторанов, торговые центры и парикмахерские. Затем в школы вернулись ученики младших классов, а при соблюдении социальной дистанции на улице разрешили ходить без медицинской маски. С 25 мая для посетителей открылись внутренние помещения замков, зоопарков и других культурных и развлекательных объектов, также были разрешены мероприятия численностью до 300 человек, пишет belta.by
 
 
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В Чехии с 8 июня вступает в силу новый этап смягчения мер карантина, введенных для борьбы с распространением коронавируса, сообщает Radio Prague International.
 
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