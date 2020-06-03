В Гродненском университете - 20 случаев COVID-19. На сессию просят приходить в маске и перчатках

Источник материала: Tut.by

В университете имени Янки Купалы — 20 случаев COVID-19: заражены 11 студентов и 9 сотрудников. Администрация гродненского вуза попросила студентов приходить на экзамены в масках и перчатках — 25 мая началась летняя сессия, сообщает портал Hrodna.life.



Фото: Гродненская правда

В вузе по информации на 25 мая заразились 11 студентов и 9 сотрудников. Выздоровели 9 студентов и 6 сотрудников. У большинства — бессимптомное течение болезни. По состоянию на 25 мая, по официальной информации, в вузе не было тяжелых случаев течения болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. Контактов первого уровня — 22 человека.

Однако, как рассказали источники портала на условиях анонимности, на факультете инновационных технологий машиностроения (ФИТМ) два преподавателя и два студента — в тяжелом состоянии.

— С 1 июня начинается экзаменационная сессия. Передайте в свои группы, что на экзамены необходимо обязательно (определено приказом ректора) явиться в маске и перчатках, кроме того необходимо иметь при себе ручку, паспорт и свои знания. При отсутствии маски и перчаток студент не будет допущен в аудитория для сдачи экзамена, согласно приказа ректора. Это касается и экзаменаторов из числа преподавателей", — такое сообщение получили учащиеся ФИТМ, рассказал Hrodna.life один из студентов.

В пресс-службе университета сообщили, что экзамены летней сессии проходят в аудиториях университета, преимущественно письменно. Время экзаменов выбрано с учетом перерывов для санитарной обработки аудиторий и проветривания. Большие группы студентов разделяют, поэтому экзамены у одной группы проходят в один день, но в разное время. В каждой аудитории есть антисептики, преподаватели и студенты соблюдают социальную дистанцию не менее 1,5 метров.

Не приходить на экзамены в университет могут студенты, находящиеся на самоизоляции. Для сдачи экзаменов дистанционно они должны предоставить справку о заражении или о контактах с зараженными. Если есть больничный, то аттестацию такому студенту перенесут на сентябрь.

Кстати, до этого у гродненских студентов лекции и практические занятия проходили в онлайн-режиме. Такая мера в вузе была принята с 20 апреля.

Также в университете усилили пропускной режим: зайти в корпуса могут только сотрудники и студенты, у у заочников лабораторно-экзаменационную сессию разделили на две части. Теоретическое обучение проходит дистанционно. Экзамены и зачеты, а также лабораторные занятия, которые требуют специального оборудования, перенесли на сентябрь.

В университете перенесли все массовые мероприятия, поставили во всех учебных корпусах дозаторы с антисептиком, а также закупили рециркуляторы воздуха.

Что касается общежитий, то в фойе, коридорах и местах общего пользования также установили дозаторы с антисептиком. Каждые два часа здесь проводят влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, а студентам рекомендовали чаще проводить влажную уборку своих комнат, проветривать помещение, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Сейчас вход в общежития посторонним лицам ограничен.