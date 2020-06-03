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Австрия отменит проверки для въезжающих из 7 соседних стран

03.06.2020 16:38 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Австрия с 4 июня отменяет проверки на границе из-за коронавируса для въезжающих из Германии, Лихтенштейне, Швейцарии, Словакии, Словении, Чехии и Венгрии, после их посещения также больше не нужно предъявлять медицинский сертификат о здоровье и соблюдать 14-дневный карантин, заявил в среду глава МИД республики Александер Шалленберг. 

Он уточнил, что ситуация с коронавирусом в Италии пока не позволяет отменить меры в отношении этой страны. 

Всего в Австрии зафиксировано 16 759 случаев COVID-19, выздоровели 15 629, скончались 669 человек.

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Австрия с 4 июня отменяет проверки на границе из-за коронавируса для въезжающих из Германии, Лихтенштейне, Швейцарии, Словакии, Словении, Чехии и Венгрии, после их...
 
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