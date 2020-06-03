Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Австрия отменит проверки для въезжающих из 7 соседних стран Австрия с 4 июня отменяет проверки на границе из-за коронавируса для въезжающих из Германии, Лихтенштейне, Швейцарии, Словакии, Словении, Чехии и Венгрии, после их...

Австрия с 4 июня отменяет проверки на границе из-за коронавируса для въезжающих из Германии, Лихтенштейне, Швейцарии, Словакии, Словении, Чехии и Венгрии, после их посещения также больше не нужно предъявлять медицинский сертификат о здоровье и соблюдать 14-дневный карантин, заявил в среду глава МИД республики Александер Шалленберг.Он уточнил, что ситуация с коронавирусом в Италии пока не позволяет отменить меры в отношении этой страны.Всего в Австрии зафиксировано 16 759 случаев COVID-19, выздоровели 15 629, скончались 669 человек.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите