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Австрия отменит проверки для въезжающих из 7 соседних стран
03.06.2020 16:38 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTАвстрия с 4 июня отменяет проверки на границе из-за коронавируса для въезжающих из Германии, Лихтенштейне, Швейцарии, Словакии, Словении, Чехии и Венгрии, после их посещения также больше не нужно предъявлять медицинский сертификат о здоровье и соблюдать 14-дневный карантин, заявил в среду глава МИД республики Александер Шалленберг.
Он уточнил, что ситуация с коронавирусом в Италии пока не позволяет отменить меры в отношении этой страны.
Всего в Австрии зафиксировано 16 759 случаев COVID-19, выздоровели 15 629, скончались 669 человек.
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Австрия с 4 июня отменяет проверки на границе из-за коронавируса для въезжающих из Германии, Лихтенштейне, Швейцарии, Словакии, Словении, Чехии и Венгрии, после их...
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