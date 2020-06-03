Главное оружие - гласность и закон. Как стать наблюдателем на выборах

Источник материала: Tut.by

Если вы хотя бы раз в жизни были на избирательном участке, могли заметить, что на определенном расстоянии от членов комиссии за столом сидят люди, которые фиксируют в блокнотах, что происходит во время голосования. При подсчете голосов им запрещают близко подходить к столу, где разложены бюллетени, и они пытаются высмотреть, что же происходит за спинами членов комиссии. Это наблюдатели, их задача — следить за происходящим на участке, фиксировать нарушения и распространять об этом информацию, чтобы как можно больше людей узнали, как в Беларуси проходят выборы.



Одно из основных нарушений, на которое обращают внимание наблюдатели, — несовпадение цифр по явке. На парламентских выборах-2016 году наблюдатели пытались вести подсчет избирателей, фиксируя на ватмане каждого, кто вышел из кабины для голосования, но даже это не стало убедительным аргументом для комиссии — итоговые цифры все равно не сошлись Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Кто такой наблюдатель и что он делает на выборах? Задача наблюдателя — следить за происходящим на избирательном участке, фиксировать нарушения, составлять заявления и жалобы, а в случае серьезных нарушений — направлять их в вышестоящие избирательные комиссии, прокуратуру, суд. Забегая вперед отметим, что в Беларуси жалобы независимых наблюдателей нередко игнорируются, однако это помогает документально зафиксировать нарушения для их возможной правовой оценки в будущем, для разработки рекомендаций по проведению выборов, для информирования общественности, а также для оценки избирательной кампании в мире. Кроме того, наблюдение — отличная возможность своими глазами увидеть, как в нашей стране проводят выборы, и сделать свои выводы. Главное оружие наблюдателя — гласность и закон, поэтому важно подготовить отчет о мониторинге выборов и максимально распространить информацию в прессе и соцсетях. Есть два вида наблюдателей: долгосрочные наблюдатели проводят мониторинг всех этапов избирательной кампании с момента дня назначения выборов до их завершения

проводят мониторинг всех этапов избирательной кампании с момента дня назначения выборов до их завершения краткосрочные наблюдатели работают на последних этапах избирательной кампании — голосование и подсчет голосов, присутствуют на участке целый рабочий день (и на досрочном голосовании, и в основной день голосования), могут лишь ненадолго отлучится (желательно, чтобы в это время страховали другие наблюдатели), фиксируют все, что происходит во время голосования — явка избирателей, состояние урн для голосования (являются ли они запечатанными), нет ли вбросов лишних бюллетеней, нет ли подкупа или давления на избирателей со стороны членов комиссии, нет ли запрещенной агитации и т.д. Наблюдение можно проводить на заседаниях всех избирательных комиссий (центральной, областной, районной, городской, районной в городе и участковой), а также на участке для голосования (больше всего наблюдателей можно встретить именно здесь).

Как стать наблюдателем? Наблюдателем на выборах может быть любой совершеннолетний гражданин, но он должен быть представителем интересов определенной группы — например, жителей своего дома, или сотрудников завода, или членов профсоюза, или избирателей. На президентских выборах наблюдателями могут быть: местные депутаты, депутаты парламента, доверенные лица кандидатов в президенты — присутствуют на заседаниях избирательных комиссий и на участках для голосования без предварительного уведомления, просто предъявляют удостоверение. представители политических партий или общественных объединений (не обязательно быть членом партии или активистом организации, достаточно быть представителем) — решение о выдвижении наблюдателя от партии или объединения принимает руководство или собрание, которое выдает наблюдателю протокол или выписку из протокола, документ вместе с паспортом нужно предъявить избирательной комиссии, куда для наблюдения направляется представитель. представители трудовых коллективов — решение о выдвижении наблюдателя принимает собрание коллектива, наблюдателю выдают протокол или выписку из протокола, документ вместе с паспортом нужно предъявить избирательной комиссии, куда для наблюдения направляется представитель. представители граждан — нужно написать заявление о выдвижении наблюдателей от группы избирателей, под которым должно стоять минимум 10 подписей граждан, которые живут на территории избирательного участка, участка для голосования (собрать подписи можно, например, в своем же доме, и пойти наблюдателем на участок по месту проживания — как правило, это ближайшая школа). Заявление наблюдатель подает вместе с паспортом избирательной комиссии. Как это выглядит на практике? Надо выбрать участок для голосования и на обычном листе бумаги написать заявление на имя председателя избирательной комиссии: «Прошу зарегистрировать меня наблюдателем на участке №… как представителя граждан, данные которых приведены ниже…» На заявлении должно быть как минимум 10 подписей проживающих на территории участка (ФИО, адрес и подпись). Взяв эту бумагу и паспорт, нужно прийти на участок (можно в первый день предварительного голосования, а можно и позже — хоть за пять минут до закрытия участка в основной день). Председатель избирательной комиссии вносит данные о наблюдателе в специальный журнал, после чего гражданин может приступать к мониторингу. Ряд общественных организаций, политических партий и избирательных штабов проводят специальное обучение наблюдателей, чтобы рассказать о том, как должны проходить выборы, какие нарушение могут допустить организаторы и как правильно составить жалобу на незаконные действия. Также практические советы можно найти на сайтах проектов «Наблюдение за выборами: теория и практика» , «Правозащитники за свободные выборы» , на сайте Центризбиркома в рубрике «Наблюдение» . Обязательно изучите и добавьте в закладки Конституцию , Избирательный кодекс , Положение «О порядке направления и деятельности наблюдателей при подготовке и проведении выборов президента в 2020 году».

Сколько наблюдателей может находиться на участке? Ограничений, сколько наблюдателей может находиться на одном участке, нет. Общественные организации, политические партии, кандидаты, трудовые коллективы могут направить на участок одного наблюдателя или больше (по согласованию с комиссией). Даже если на участке для голосования не будет ни одного наблюдателя, на признание выборов состоявшимися это не влияет.

Какие права и ограничения у наблюдателей? Наблюдатель имеет право: присутствовать на заседаниях избирательных комиссий, где он зарегистрирован как наблюдатель;

присутствовать при опечатывании или пломбировании урн для голосования;

присутствовать на досрочном голосовании, надомном голосовании, основном дне голосования (в том числе при подсчете голосов — до подведения итогов);

наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней, ходом голосования, соблюдением порядка голосования;

обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации голосования к председателю комиссии или его заместителю;

получать информацию о результатах подсчета голосов и составлении протоколов о результатах выборов;

знакомиться с протоколами участковых комиссий о результатах голосования и протоколами соответствующих комиссий о результатах выборов, подписанными и направленными в вышестоящую комиссию (делать выписки, фотографии этих документов);

сделать копию протокола участковой комиссии о результатах выборов своими силами и средствами (сфотографировать на телефон, например);

направлять обращения в избирательную комиссию, в том числе вышестоящую, или прокурору о нарушениях Избирательного кодекса и других законов. Наблюдатель не имеет права: заниматься агитацией на избирательном участке;

оказывать кандидатам информационную, методическую, финансовую и другую помощь;

находиться рядом со столами выдачи бюллетеней, кабин и урн для голосования;

создавать препятствия при проведении голосования, мешать нормальной работе комиссии, вмешиваться в ее работу;

предпринимать действия, которые нарушают тайну голосования;

проводить опросы среди избирателей, в том числе после голосования;

заполнять за избирателя его бюллетень.

У международных наблюдателей полномочий больше? У международных наблюдателей те же права и обязанности, что и у белорусских. Но отличается процедура аккредитации. Международные наблюдатели прибывают в Беларусь только по приглашению властей, после чего проходят аккредитацию в Центризбиркоме и могут приступать к мониторингу, причем могут быть наблюдателями на разных участках. Пока неизвестно, приедут ли в Беларусь на президентские выборы международные наблюдатели (в связи со вспышкой коронавируса). Представители Европарламента и Парламентской ассамблеи ОБСЕ призвали белорусские власти к сдержанности и пригрозили санкциями из-за арестов активистов (Сергея Тихановского и других): — Призываем власти проявлять максимальную сдержанность в преддверии важных президентских выборов и надеемся на более свободную обстановку, чем мы наблюдали ранее.

О каких нарушениях сообщали наблюдатели? Как сообщил представитель кампании «Правозащитники за свободные выборы» Валентин Стефанович, они фиксировали: случаи, когда цифры наблюдателей и комиссии по досрочному голосованию существенно расходятся, иногда в разы.

случаи, когда члены комиссии сами, без заявок от граждан, составляют списки и приходят домой к избирателям, которые с удивлением сообщают, что никого не вызывали.

случаи, когда члены комиссии собираются вокруг стола, становятся спинами к наблюдателям, которым указывают находиться на значительном расстоянии, и при этом одновременно начинают подсчет бюллетеней. После этого каждый член комиссии называет количество подсчитанных им бюллетеней (иногда шепотом или просто молча записывают на бумаге), после чего цифры суммируются, и наблюдателям называют итоговый результат. Увидеть, что именно отражено в бюллетенях, увидеть, сколько вообще было бюллетеней, нет возможности. За замечания наблюдателей члены комиссии могли удалить с участка для голосования.

Наблюдатель увидел нарушение. Что дальше? Наблюдатель должен активно реагировать на нарушения избирательного законодательства. При выявлении нарушения алгоритм действий следующий: составить акт по данному факту с указанием всех деталей (где, когда, кем и какие конкретные действия совершены, указать свидетелей, по возможности, заверить акт их подписями), после чего подать акт о нарушении председателю комиссии или вышестоящую комиссию, проследить, чтобы жалоба была рассмотрена, о нарушении сообщить координатору, если таковой имеется, в соцсети и СМИ (про наиболее вопиющие случаи), также наблюдатель вправе подавать жалобы в прокуратуру и суд, если считает незаконными решения комиссии.

С какими проблемами сталкиваются наблюдатели? На участке для голосования могут присутствовать независимые и провластные наблюдатели. Известны случаи конфликтов между ними, после которых наблюдателя могли удалить с участка. Негатив у членов комиссии, как показывают предыдущие кампании, могли вызвать фото и видеосъемка, когда наблюдатели пытаются зафиксировать нарушения. В прошлом году в методических рекомендациях для участковых избирательных комиссиях появилось упоминание, что «несмотря на то, что Избирательный кодекс не указывает на право наблюдателей осуществлять фотосъемку в помещении для голосования, следует разрешать наблюдателям по их просьбе сделать несколько фотоснимков. При этом наблюдатель не должен создавать помехи для членов участковой комиссии и избирателей. Председатель участковой комиссии может заранее определить место, с которого разрешается сделать снимки, разместив там указатель «Место для фотосъемки».