ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Юрий Губаревич: Коронавирус – явление временное, а Лукашенко затянулся на долгих 26 лет

03.06.2020 20:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Люди готовы рискнуть и продемонстрировать свой протест, но не согласны, чтобы очередные пять лет у них были украдены.

Юрий Губаревич: Коронавирус – явление временное, а Лукашенко затянулся на долгих 26 лет
Претендент в президенты Юрий Губаревич не собирается сдавать подписи на регистрацию кандидатом в президенты. Впрочем, и сбор подписей не ведется: идет информационная кампания. Буквально сегодня политик провел под Минздравом пикет в рамках своей предвыборной кампании. 

Юрий Губаревич поделился с «Белорусским партизаном» своими впечатлениями от президентской кампании и возможными сценариями развития ситуации в стране.

- Кампания идет хорошо, сбор подписей не ведется: я с самого начала декларировал, что не собираюсь направлять сборщиков подписей по квартирам, а буду заниматься только выставлением пикетов – информационный, тематических. Что и делаю: буквально сегодня провел очередной пикет, посвященный коронавирусу, как раз напротив входа в Министерство здравоохранения в Минске.

- Как оцениваете настроения в обществе?

- Невозможно не заметить народное возмущение и движение протестных настроений. Люди демонстративно приходят на пикеты альтернативных претендентов в президенты как к открытым соперникам Александра Лукашенко и демонстрируют им свою поддержку. Это свидетельствует о кризисе доверия к существующей системе и лично Александру Лукашенко. Я уверен, что его рейтинг сейчас приближается к минимальным единицам. Люди требуют перемен.

- В разгар эпидемии коронавируса избиратели, рискуя своим здоровьем и даже жизнями, идут и подписываются за альтернативных претендентов. Лукашенко страшнее за убийственный вирус?

- Люди понимают, что коронавирус все-таки можно победить. Опыт других стран показывает, что коронавирус – явление временное, а Лукашенко затянулся на долгих 26 лет. И ни конца ни краю его жажды власти не видно. Выбирая между риском заразиться болезнью или получить еще на 5 лет президента, который всем надоел, люди выбирают первое – готовы рискнуть, продемонстрировать свой протест, но не согласны, чтобы очередные пять лет у них были украдены. 

- Тройка претендентов «праймериз»: вы, Ковалькова, Козлов - подписи не собираете. Существует ли общая стратегия дальнейшей президентской кампании у всех троих?

- Наше базовое требование – выборы во время эпидемии коронавируса проводить нельзя. Их необходимо перенести на время после эпидемии: самый оптимистический прогноз – конец года. А с 6 ноября, согласно Конституции, Александр Лукашенко теряет свои полномочия, а руководство страной переход к премьер-министру. Для общества, для страны такой сценарий стал бы наилучшим выходом: и Лукашенко смог бы уйти спокойно, без обострения внутриполитической обстановки, а сбор подписей (претенденты заявляют о десятках тысяч собранных подписей) – это распространение болезни. Сегодня мы не имеем правдивой и полной информации Минздрава относительно эпидемиологической ситуации в стране, поэтому можно только догадываться о влиянии подписной кампании на распространение коронавируса. Это изначальное наше требование, и оно остается в силе. 


Но мы видим, что сегодня власти не готовы отказаться от проведения выборов. Поэтому на втором этапе мы сконцентрируемся на массовом активном наблюдении. Опять-таки, падение рейтинга действующего руководителя дает надежду, что в этот раз большое количество людей, которые после стояния в очередях на пикетах, найдет в себе силы и возможности прийти на избирательные участки в качестве наблюдателей, они сумеют переломить ситуацию, вынудят комиссии действовать по закону и реально считать голоса.

- К какому сценарию президентской кампании следует готовиться, если исходить из реакции Лукашенко на сбор подписей?

- Лукашенко будет удерживать власть любыми способами, даже антизаконными, не остановится даже перед подавлением массовых протестов. Но ход развития кампании зависит от белорусского общества. Сигналы, которые идут от сторонников перемен к руководству страны, не остаются без внимания ни чиновничьего аппарата, ни силового блока: все мы чьи-то соседи, друзья, знакомые. Если в обществе достигнут консенсус относительно неизбежности перемен и ухода Александра Лукашенко, то не найдется никого, кто станет сознательно или по зову сердца его защищать. В том числе – и в силовых структурах, и в чиновничьем аппарате, и в избирательных комиссиях.

- Кто из нынешних претендентов вызывает у вас наибольшую симпатию? За кого бы проголосовали вы?

- Сейчас мне сложно назвать такую кандидатуру. О себе говорить не буду – моей кампании осталось две с половиной недели. Посмотрим, кто останется в бюллетенях для голосования. У Центризбиркома и у Лукашенко есть все возможности сформировать список своих соперников, и скорее всего, сильным и не подконтрольным претендентам будет отказано в регистрации. 

Буду делать свой выбор, исходя из программных заявлений и отношения претендентов к основным ценностям: независимости, экономической самостоятельности, развития белорусского языка и культуры, демократии, прав человека. 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди готовы рискнуть и продемонстрировать свой протест, но не согласны, чтобы очередные пять лет у них были украдены.
 
Новости дня
Новости
 
В США запретят полеты китайских авиакомпаний
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика