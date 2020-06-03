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Эксперты: сокращений было немного, но наниматели не спешат

03.06.2020 20:50 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Начало этого года на рынке труда вселяло оптимизм. Объявления  "Требуются!" манили количеством вакансий и разнообразием профессий. Закрытие границ на фоне пандемии коронавируса и самоизоляция повлияли на целые отрасли бизнеса. Соискатели и наниматели вынуждены были приспосабливаться к новым  условиям.

Тему продолжит Алина Лаппо. Еще  несколько лет назад соискателям приходилось тратить уйму времени  и сил в поисках нужной вакансии. Сегодня процесс поиска работы стал гораздо проще. Примечательно, что пристроить свою трудовую книжку в этом центре занятости могут как  представители рабочих профессий, так и специалисты с высокой квалификацией. Но только при наличии этих самых вакансий! В период пандемии на сокращения шли немногие. В остальном наниматели, похоже, взяли паузу и сегодня не спешат предлагать рабочие места. В апреле в столице предлагали почти 22 тысячи вакансий. На 1 мая чуть больше 17 тысяч. 

Примерно четверть от общего числа соискателей нового места работы - обладатели диплома о высшем образовании и  с опытом работы. Именно в кризис многие профессии и специальности оказались не у дел. Пожалуй, впервые за долгое время сменились лидеры самых  востребованных рабочих специальностей. Времена, когда моду диктовала сфера услуг, в прошлом. Туризм, гостиничный бизнес, кафе и рестораны представили рынку целую армию свободных агентов. И напротив, еще недавно спрос на строителей, водителей и курьеров вполне регулировался предложением работодателей. Сегодня на этих специалистов кадровыми агентствами открыта настоящая охота!


Еще один свежий тренд: в республиканском банке вакансий начали появляться новые профессии


Более 60 заявок поступило на медицинских дезинсекторов и волонтеров по безопасной доставке обедов медперсоналу. Почти ничего не изменилось с предложением для крепких середнячков рынка: IT-специалистов, бизнес-аналитиков и маркетологов. Сегодня центры занятости предлагают программы обучения тем, кто хочет получить новые знания, квалификацию и расширить возможности для трудоустройства. Получить консультацию в электронном виде, направить свое резюме и найти новую работу не выходя из дома - все это возможно на еженедельной ярмарке вакансий. Похоже, пандемия внесет свои коррективы в рынок труда. А его главные игроки сменят привычки. Соискатели вынуждены становиться более мобильными, наниматели - требовательными, а производства - технологичными. 

 
 
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Начало этого года на рынке труда вселяло оптимизм. Объявления  "Требуются!" манили количеством вакансий и разнообразием профессий. Закрытие границ на фоне...
 
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