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Протесты против расизма и полицейской жестокости разгорелись в Европе

04.06.2020 09:20 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Протесты вслед за США охватили Европу. В Лондоне многотысячная мирная акция быстро переросла в столкновения с полицией у офиса британского премьер-министра. В ходе марша от Гайд-парка к зданию посольства США в Великобритании протестующие бросали в полицейских различные предметы, некоторые затевали драку.

В Греции прошли самые ожесточенные протесты с участием 3 тысяч человек. Там спецназ у посольства США в Греции закидали коктейлями Молотова, камнями, погромщики поджигали мусорные баки и разбили витрины магазинов. Задержаны 12 анархистов. В шведской столице  - Стокгольме - полиция разогнала демонстрантов горчичным газом за нарушение допустимого количества собравшихся. На  фоне пандемии коронавируса в стране введены  ограничения:  число участников собраний не должно превышать 50 человек.


В США предъявлены обвинения еще троим полицейским

Тем временем в США предъявлены обвинения еще троим полицейским, участвовавшим в жестоком задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Их обвиняют в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Двое из четырех обвиненных уже под стражей. Остальным выписаны ордера на арест. Офицер, который во время задержания надавил коленом на горло Флойда, уже обвинен в непредумышленном убийстве, теперь его обвиняют и в убийстве второй степени. 

 
 
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Протесты вслед за США охватили Европу. В Лондоне многотысячная мирная акция быстро переросла в столкновения с полицией у офиса британского премьер-министра. В...
 
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