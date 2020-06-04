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В США предъявлены обвинения еще троим полицейским

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Протесты против расизма и полицейской жестокости разгорелись в Европе Протесты вслед за США охватили Европу. В Лондоне многотысячная мирная акция быстро переросла в столкновения с полицией у офиса британского премьер-министра. В...

Протесты вслед за США охватили Европу. В Лондоне многотысячная мирная акция быстро переросла в столкновения с полицией у офиса британского премьер-министра. В ходе марша от Гайд-парка к зданию посольства США в Великобритании протестующие бросали в полицейских различные предметы, некоторые затевали драку.В Греции прошли самые ожесточенные протесты с участием 3 тысяч человек. Там спецназ у посольства США в Греции закидали коктейлями Молотова, камнями, погромщики поджигали мусорные баки и разбили витрины магазинов. Задержаны 12 анархистов. В шведской столице - Стокгольме - полиция разогнала демонстрантов горчичным газом за нарушение допустимого количества собравшихся. На фоне пандемии коронавируса в стране введены ограничения: число участников собраний не должно превышать 50 человек.Тем временем в США предъявлены обвинения еще троим полицейским, участвовавшим в жестоком задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Их обвиняют в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Двое из четырех обвиненных уже под стражей. Остальным выписаны ордера на арест. Офицер, который во время задержания надавил коленом на горло Флойда, уже обвинен в непредумышленном убийстве, теперь его обвиняют и в убийстве второй степени.