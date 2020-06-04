Исследование: некоторые люди могут иметь «иммунологическое преимущество» перед коронавирусом

Источник материала: Tut.by

Недавнее исследование показало, что у некоторых людей есть «иммунологическое преимущество» перед SARS-CoV-2, хотя они никогда ранее не подвергались воздействию коронавируса. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на журнал Cell .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Исследование, опубликованное в прошлом месяце в журнале Cell, показало, что у некоторых людей, которые никогда ранее не подвергались воздействию коронавируса, есть вспомогательные Т-клетки, что играют важную роль в приобретенном иммунном ответе.

По мнению исследователей, наиболее вероятным объяснением является перекрестная реактивность — когда Т-клетки развиваются в ответ на другой вирус и реагируют на похожий, но ранее неизвестный патоген.

В этом случае обнаруженные Т-клетки могут остаться после предыдущего контакта человека с другим коронавирусом — вероятно, одним из четырех, вызывающих простуду.

Соавтор исследования Алессандро Сетте (Alessandro Sette) пояснил в комментарии Business Insider, что перекрестно-реактивные вспомогательные Т-клетки могут «помочь генерировать более быстрый и сильный иммунный ответ».

Для своего исследования команда исследователей проверила иммунную систему 20 человек, которые выздоровели от нового коронавируса, а также образцы крови от 20 других человек, которые были собраны в период между 2015 и 2018 годами, то есть до появления SARS-CoV-2.

Исследователи обнаружили, что среди 20 подтвержденных пациентов с COVID-19 у каждого человека были как лейкоциты, предназначенные специально для борьбы с вирусом, так и приобретенные антитела.

Среди 20 человек, чьи образцы крови были взяты до пандемии, 50% имели тип лейкоцитов под названием CD4+ — Т-клетки, которые помогают иммунной системе вырабатывать антитела, которые, как обнаружили исследователи, способны распознавать новый коронавирус и побуждать иммунную систему дать немедленный отпор.

Однако это лишь предварительные данные, нужны дополнительные исследования, чтобы узнать, как влияет (и влияет ли) эта перекрестная реактивность на тяжесть COVID-19. В группе пациентов с коронавирусом, изученных в новом исследовании, только у двух были тяжелые случаи; у остальных 90% коронавирусная инфекция протекала в легкой или умеренной форме. Так что в будущем исследователи изучат наличие и реакцию Т-клеток у госпитализированных с тяжелым течением болезни.

Но все же Алессандро Сетте считает, что здесь есть повод для оптимизма. По его мнению, наша иммунная система должна «запомнить» коронавирус, что позволит бороться с заболеванием в будущем.