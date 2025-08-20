Большой забег на новом Национальном футбольном стадионе: спортивно-благотворительная инициатива «У адным рытме з А1» финиширует в Минске 23 августа

Источник материала: ProBusiness





А1, Национальный футбольный стадион и Белорусский детский фонд приглашают пробежать или заняться любимым видом спорта в помощь детям: спортивно-благотворительная инициатива «У адным рытме з А1» финиширует в Минске 23 августа.

В этот день на Национальном футбольном стадионе в Минске состоится большой забег в рамках инициативы «У адным рытме з А1: хвіліны дабра» — уникального проекта, который объединяет спорт, благотворительность и сотни участников по всей стране. Большой забег на территории Национального футбольного стадиона обещает стать масштабным событием с насыщенной программой для всей семьи. Первые 3000 гостей, собравшие более 1 часа активности на мероприятии, получат эксклюзивные носки, созданные в коллаборации А1 и CONTE.

Каждый желающий помочь детям может до 23 августа собирать «хвіліны дабра», просто занимаясь любимым видом спорта и фиксируя минуты физической активности — от пробежек и танцев до занятий йогой — и передать их в общую копилку «хвілін дабра» на платформе dabro.a1.by . Каждая минута приближает участников к общей цели — 1 000 000 минут активности, которые превратятся в реальную помощь детям.

По итогам спортивно-благотворительной инициативы компания А1 окажет спонсорскую помощь Белорусскому детскому фонду. Средства в размере 50 000 белорусских рублей будут направлены на реализацию программ помощи детям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.





«Часто нам, взрослым, кажется, что помочь — сложно или дорого. Но «хвіліны дабра» доказывают обратное: даже одна минута движения может превратиться в поддержку, способную изменить детскую жизнь. Благодаря инициативе А1 и тысячам участников по всей стране мы вместе дарим детям новые возможности и надежду на лучшее», — подчеркнула председатель Белорусского детского фонда Людмила Кондрашова.

Финал благотворительной инициативы, запущенной 11 августа, станет не просто ярким завершением многодневной активности, а настоящим праздником для всей семьи. Кроме самого забега вокруг нового Национального футбольного стадиона, участников ждут мастер-классы, уникальная фотозона с видом на футбольное поле, челленджи, тренировки и интерактивные площадки более чем по 20 видам активности. В том числе бег, сайклинг, футбол, баскетбол, йога, хоккей на траве, танцевальные тренировки, деревянные игры, активности для детей — и все это будет засчитываться в общий счет «хвілін дабра» в режиме реального времени с помощью QR-кодов.

Одним из центральных событий финального дня проекта станет дружеский футбольный матч между детской командой «А1 Юниор» и командой блогеров «Информ». Зрители тоже смогут не только поболеть за любимых игроков, но и дополнить общую копилку «хвілін дабра», заглянув в зоны активаций.





Вход свободный — по предварительной регистрации на платформе dabro.a1.by . Чтобы пройти, необходимо будет отсканировать QR-код, полученный в личном кабинете. Первые 3000 гостей на стойке регистрации получат эксклюзивные носки, созданные в коллаборации А1 и бренда CONTE.

Каждая минута активности на празднике будет учтена в общем счете «хвілін дабра» и приблизит участников к общей цели — собрать 1 000 000 минут добра ради помощи детям. 50 самых активных участников, набравших наибольшее количество минут, будут отмечены подарками от партнера инициативы — бренда HONOR – и получат фитнес-браслеты HONOR Band 9.

Поддержать участников и задать тон мероприятия 23 августа помогут популярные белорусские блогеры, которые проведут авторские тренировки на главной сцене стадиона. Ритм также зададут фитнес-инструкторы и танцевальные студии, а вечером состоится флешмоб и дискотека.

«Для нас важно, чтобы спортивная арена стала ареной настоящих человеческих ценностей — взаимопомощи, единства и радости движения, — подчеркивает директор Национального футбольного стадиона Александр Бут-Гусаим. — Мы ждем всех, кто готов двигаться в одном ритме — ритме добра».

Где: Национальный футбольный стадион (пересечение улицы Ванеева и Партизанского проспекта).

Когда: 23 августа с 10:00 до 21:00.

Старт большого благотворительного забега в 11:30.

Вход свободный.