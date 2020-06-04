|
Обнаружена связь между уровнем витамина K и осложнениями от COVID-19
04.06.2020 22:10 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Врачи из больницы города Неймеген в Нидерландах нашли связь между низким уровнем витамина К у пациентов и серьезными осложнениями коронавируса,
Специалисты больницы намерены продолжить исследования связи COVID-19 и витамина К.
Витамин К, содержащийся в яйцах или шпинате, отвечает за нормальный уровень коагуляции крови, а также он важен для синтезирования белков в тканях организма.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врачи из больницы города Неймеген в Нидерландах нашли связь между низким уровнем витамина К у пациентов и серьезными осложнениями коронавируса, сообщает РИА...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)