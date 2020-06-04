Обнаружена связь между уровнем витамина K и осложнениями от COVID-19

Источник материала: ОНТ

Врачи из больницы города Неймеген в Нидерландах нашли связь между низким уровнем витамина К у пациентов и серьезными осложнениями коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Dutch News.

Специалисты больницы намерены продолжить исследования связи COVID-19 и витамина К.

Витамин К, содержащийся в яйцах или шпинате, отвечает за нормальный уровень коагуляции крови, а также он важен для синтезирования белков в тканях организма.

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