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Обнаружена связь между уровнем витамина K и осложнениями от COVID-19

04.06.2020 22:10 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обнаружена связь между уровнем витамина K и осложнениями от COVID-19

Врачи из больницы города Неймеген в Нидерландах нашли связь между низким уровнем витамина К у пациентов и серьезными осложнениями коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Dutch News.

Специалисты больницы намерены продолжить исследования связи COVID-19 и витамина К.

Витамин К, содержащийся в яйцах или шпинате, отвечает за нормальный уровень коагуляции крови, а также он важен для синтезирования белков в тканях организма.

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Врачи из больницы города Неймеген в Нидерландах нашли связь между низким уровнем витамина К у пациентов и серьезными осложнениями коронавируса, сообщает РИА...
 
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