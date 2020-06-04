«Что на ногах?»: Максим Галкин в необычной обуви пришел в парикмахерскую и удивил поклонников

Источник материала: ОНТ

Российский шоумен и юморист Максим Галкин поделился с подписчиками свежим снимком из парикмахерской.

Артисту давно советовали сделать стрижку, поскольку во время самоизоляции он отрастил уже большую шевелюру. И, наконец, Галкин дождался снятия запрета на посещение салонов и решил пойти к мастеру, при этом он выполнил все меры предосторожности на фоне коронавируса.

На опубликованных в Instagram кадрах Галкин предстал во всеоружии: в маске, перчатках и странной обуви, на что обратили внимание подписчики.

На ногах у Галкина – огромные ботинки необычного вида. Пользователи тут же отреагировали в комментариях.

«Обувь у вас, Максим... Заметная», «Тапочки огонь», «Что на ногах?», «Какой у тебя размер обуви?» – написали поклонники юмориста.

Фото: instagram.com/maxgalkinru/

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