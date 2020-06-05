Белорусы смогут полететь в Турцию уже в июне

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Турция. Фото: pixabay.com

Как сообщает министерство, Турция ведет переговоры с 92 странами, соглашение уже достигнуто с 40 из них, пишет sputnik.by. Остальные направления возобновят, когда это позволят сделать ограничения в связи с пандемией.

Первый рейсы начнутся с 10 июня - в Болгарию, Катар, Грецию, Бахрейн.

Договоренность об авиарейсах в ближайшем будущем есть и с Беларусью, но точная дата не указывается. Ранее власти сообщали, что Турция откроет границы для граждан Беларуси с 1 июля.

Пассажиров международных рейсов в Турции будут проверять на наличие коронавируса, в случае инфекции их отправят в больницы.

Представители турсферы полагают, что в этом году пик туристического сезона сместится на осень и может быть продлен до декабря.