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Чехия полностью открыла границы с Австрией, Венгрией и Германией

05.06.2020 21:30 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

От чехов, возвращающихся из этих государств, не будут требовать прохождения 14-дневного карантина, а также сдачи теста на коронавирус, сообщает Radio Praha. 
Правительство Чехии на заседании 5 июня одобрило систему распределения государств по мере распространения в них коронавирусной инфекции по принципу светофора. 
Без ограничений граждане Чехии могут ездить в "зеленые" и "желтые" государства. К "зеленым" относятся все соседние с Чехией государства, кроме Польши, далее Венгрия, Греция, Хорватия, Болгария, Норвегия, Финляндия, Швейцария, а также Эстония, Литва, Латвия. К "желтым" - Дания, Бельгия, Нидерланды, Ирландия, Италия, Испания, Франция.
Со Словакией Чехия полностью открыла границы 4 июня.

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От чехов, возвращающихся из этих государств, не будут требовать прохождения 14-дневного карантина, а также сдачи теста на коронавирус, сообщает Radio Praha.  ...
 
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