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Минздрав похвалил Брестскую область: работу с пациентами с COVID-19 организовали четко

05.06.2020 22:40 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Работа с пациентами с коронавирусной инфекцией в Брестской области организована правильно и четко, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, посещая этот регион во время республиканского мониторинга, передает корреспондент БЕЛТА.

Минздрав похвалил Брестскую область: работу с пациентами с COVID-19 организовали четко

В область прибыла большая экспертная группа, в состав которой вошли представители руководства Минздрава и практикующие врачи. "Перед собой мы ставили две цели. Первая - оценить процесс лечения, условия пребывания пациентов, правильность их нахождения в так называемой прон-позиции, назначения, а также обеспеченность лекарственными средствами, выполнение всех алгоритмов Министерства здравоохранения", - сказала Елена Богдан.

Также оценивалась организация работы медицинского персонала с точки зрения безопасности. После посещения Брестской городской больницы №1 Елена Богдан назвала это учреждение образцовым практически для всей республики. "Насколько продуманно и грамотно выстроена логистика работы с пациентами и самое главное - с позиции безопасности для медперсонала. Так должно быть в каждом учреждении. Есть абсолютное понимание того, как нужно работать с пациентами, как и где надевать средства индивидуальной защиты", - отметила она.

В целом, по словам замминистра, область полностью готова к оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19. "Мы посетили все учреждения, в которых эта помощь оказывается, в том числе несколько амбулаторно-поликлинических учреждений, ознакомились с работой больницы скорой медицинской помощи. На сегодня ресурсов достаточно. Есть свободные аппараты искусственной вентиляции легких, достаточно точек подключения кислорода. Той коечной мощности, которая сегодня работает, достаточно", - сказала она.

Госпитализируются практически все пациенты, у которых есть пневмонии. На амбулаторный этап выписываются те, кто прошел стационарное обследование и лечение и не вызывает какого-либо беспокойства в плане течения заболевания. При этом область не прекратила оказание специализированной медицинской помощи. В частности, в городской больнице №1 было выполнено несколько коронароангиографий пациентам с тяжелой сочетанной патологией сердечно-сосудистой системы, которая в данный момент отягощена коронавирусной инфекцией.

"Мы пообщались сегодня и с пациентами, и с медицинскими работниками. У меня нет вопросов по организации медицинской помощи. Естественно, я буду планировать сюда еще один визит", - отметила Елена Богдан. Она также поблагодарила медицинских работников Брестской области за четкую и правильную организацию работы.

Как сообщалось, мониторинг ситуации с COVID-19 проходит в учреждениях здравоохранения по всей стране. Его проведение обсуждалось на одном из еженедельных совещаний у главы государства. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил определить уполномоченных по каждому региону. В состав экспертных групп также вошли специалисты, которые уже имеют опыт работы с COVID-19 и зарекомендовали себя как высококлассные специалисты, сотрудники кафедр, врачи, эпидемиологи, главные медицинские сестры и администраторы.

 
 
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  Работа с пациентами с коронавирусной инфекцией в Брестской области организована правильно и четко, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения...
 
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