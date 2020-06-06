В Dreamland открылся автокинотеатр. Показываем, как выглядит новое романтичное место для свиданий

Источник материала: Tut.by

В парке Dreamland на Орловской, 40 открылся автокинотеатр Silver Screen Open Air с живым звуком. Кажется, он станет новым романтическим местом для свиданий. Мы побывали на первом показе и рассказываем, как добраться до места, какая инфраструктура вас ждет и сколько стоят билеты.





В Silver Screen говорят, что такой кинотеатр запустили, чтобы люди могли безопасно смотреть кино в условиях пандемии коронавируса. Но планы по организации автокинотеатра у сети были и раньше, еще до распространения вируса, новые условия лишь ускорили этот процесс.

Автокинотеатр расположился внутри парка Dreamland — по карте можно ориентироваться на аттракцион «Дом вверх дном». Сориентировать со въездом на территорию помогут сотрудники-билетеры, которые определяют зрителя по номеру авто, регулировщик подскажет, где находится зрительное место. Всего для машин выделено пять рядов, площадка рассчитана на 50 мест. Билеты продаются на сайте Silver Screen.









Экран у автокинотеатра 16 на 7 метров. Звук не транслируется на FM-волне, а идет живьем из динамиков. Для этого используют концертную акустическую систему Meyer Sound, которая равномерно распределяет озвучку. Заметим, что не всем это может показаться удобным, если окна и двери в авто закрыты, то звук совсем пропадает. Так что такое развлечение подойдет лишь для теплых вечеров. Также зрителям, которые сидят на задних сиденьях, будет видна не вся картинка, комфортно смотреть фильм с передних сидений машины.

— В репертуаре автокинотеатра можно будет увидеть лицензированные фильмы в таком же высоком качестве, как в обычном кинотеатре. Но мы не будем ограничиваться только показами фильмов. На данной площадке прекрасный концертный звук, поэтому мы работаем и над лицензиями концертов и музыкальных фильмов. Планируем удивлять прямыми трансляциями, тематическими вечерами короткометражного кино и экспериментировать с проведением интересных активностей для зрителей, — говорит Анастасия Орловская, директор по репертуару Silver Screen.





Первым зрителям показали мюзикл «Ла-Ла-Ленд», точный репертуар автокинотеатра пока неизвестен.

Что же по цене? Стоимость киносеанса — 20−25 рублей за автомобиль и 15 рублей за мотоцикл. Работать кинотеатр будет по выходным с 23 часов. За раз будут показывать один или два фильма.

На территории есть небольшой снекбар с напитками, пивом, попкорном, сэндвичами. На въезде посетителям раздают флаера, с которых можно сканировать QR-код и выбрать закуску из меню. До посещения автокинотеатра можно сделать предзаказ на сайте со скидкой до 30%, тогда еду принесут в течение 10 минут после парковки. На территории есть пару биотуалетов, на выезде — контейнер для мусора.













Это первый сетевой автокинотеатр от Silver Screen, в компании говорят, что есть планы открывать еще такие объекты, но уже немного в другом формате, вероятно, с FM-волной.

Кинотеатр будет работать весь теплый сезон.

У автокинотеатра есть несколько правил посещения Курить на территории нельзя. Приезжайте за полчаса до начала сеанса, чтобы избежать очереди. Въезд разрешен «легковушкам» и мотоциклам. Припаркуйтесь на место, указанное в билете, заглушите мотор. Выключите фары и видеорегистраторы. Запрещается фото- и видеосъемка экрана, подача звуковых сигналов во время сеанса. После окончания сеанса выезжайте по очереди, начиная с ближайшего ряда к выезду. Сотрудник кинотеатра будет помогать с навигацией на площадке.