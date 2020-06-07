Исключая фактор лени

Источник материала: Вороновская газета





Погода постепенно нормализуется, детвора на каникулах, многие взрослые в отпусках, другие на заслуженном отдыхе — на лицо все причины заняться физической культурой.

Куда пропали «скандинавцы»?

Тема коронавируса стала основной в приватных и публичных разговорах. От нее не спрячешься ни в личном аккаунте в соцсетях, ни на семейной кухне. И особое внимание привлекают крайности в отношении к «короне»: кто-то продолжает упорно игнорировать рекомендации специалистов по профилактике заболевания, иные же, наоборот, оградили себя стенами квартиры и выход на элементарную прогулку в парке даже в маске не приемлют. Если раньше в окрестностях Вороново, на городском стадионе с утра и к вечеру людей пожилого возраста, занимающихся скандинавской ходьбой, было очень много, то сейчас немногие решаются заниматься физическими упражнениями на свежем воздухе. И причиной скорее всего является страх. Меж тем, медики утверждают, что физическая активность укрепляет иммунитет, правда, с оговоркой, что формат в связи с эпидситуацией необходимо изменить.

Пять вопросов о занятиях физкультурой в период опасности СOVID-19







«Сидячий образ жизни и низкий уровень физической активности могут оказать негативное влияние на здоровье, благополучие и качество жизни. Это может вызвать дополнительный стресс и поставить под угрозу психическое состояние человека», — считает помощник врача-гигиениста Вороновского райЦГЭ Ирина Метелица.

Чтобы укрепить иммунитет физическими упражнениями, нужно ли делать ставку на усиленные нагрузки?

— Систематические умеренные нагрузки укрепляют иммунную систему, но люди, которые ежедневно, по несколько часов занимаются спортом или тяжелым физическим трудом, напротив, ухудшают защитные свойства иммунитета. Важна мера!

Отсутствие работы мышц означает отсутствие активного дыхания. Если человек не дышит «полной грудью», то реснички на эпителии слизистой оболочки дыхательных путей не выполняют свою функцию по удалению мелких инородных тел (бактерий, пылинок).Пешие прогулки, легкий бег, работа на приусадебном участке, тренировки на спортплощадке повышают выработку иммунных клеток, которые обеспечивают первую линию защиты против вирусных инфекций. Работа мышц улучшает кровообращение и доставку ко всем клеткам организма питательных веществ и кислорода, что улучшает их функционирование. При этом клинические исследования доказали, что люди, которые изнуряли себя физическими тренировками болели чаще и тяжелее тех, кто спортом вообще не занимался.

Можно ли заниматься в спортивном зале?

— Можно, но… Лучше, безусловно, отдать предпочтение площадкам на свежем воздухе. В любом случае будут полезны следующие советы:

1) регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом,

2) соблюдайте дистанцию: держитесь от людей на расстоянии как минимум 1,5 метра,

3) не трогайте по возможности руками глаза, нос и рот. Руки касаются многих поверхностей и могут перенести вирус в организм,

4) соблюдайте правила респираторной гигиены. При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя, сразу выкидывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой и обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом. А при повышении температуры, кашле и затруднении дыхания как можно быстрее обратитесь за медицинской помощью.

Значит, физическими упражнениями все-таки лучше заниматься на спортивных площадках. Но ведь там не проводится дезинфекция снарядов, и они доступны каждому?

— Необходимо проводить обработку рук спиртосодержащим средством перед или после занятий либо мыть их с мылом. И, конечно, повторюсь: старайтесь не касаться глаз, носа, рта.

Нужно ли во время занятий спортом носить маску и использовать перчатки?

— Нет, если вы соблюдаете все вышеперечисленные рекомендации.

Передается ли коронавирус через пот?

— Коронавирус нового типа передается воздушно-капельным путем, с частицами пыли в воздухе, а также через рукопожатия и предметы обихода. Да, инфекция не передается через пот, однако спортивных снарядов и тренажеров касается масса людей. Исследования показали, что на металлических, стеклянных и пластиковых поверхностях вирус может жить до нескольких дней. И человек немытыми руками может во время тренировки приняться убирать пот с лица, касаться рта, носа или глаз, а это прямой путь к заражению.

Для тренировки нужен минимум

В один из будних вечеров, катаясь с дочерью на велосипедах, направились на стадион возле Вороновской школы. Недавно там появился «городок» уличных тренажеров — нужно испытать. Подобные спортивные снаряды установлены и в парке. Раньше занятия на них были условно распределены по времени между представителями разных поколений. Утром и до обеда там можно было увидеть местных пенсионерок, днем их оккупировала детвора, а к вечеру подтягивалась молодежь.

Наглядное доказательство, что уличные тренажеры нужны и служат «точкой притяжения». Установленные на школьном стадионе тренажеры пока не так востребованы — сделала вывод из разговора с ребятами, занимающимися на баскетбольной площадке. Может, пока еще немногие знают о их существовании… Или выбирают для себя иное.







Владислав, Егор и Артем, шестиклассники:

— Мы с друзьями любим велики, трюковые самокаты. Вообще, это дорогие вещи, можно сказать, МЕЧТА. Заказывали родным такой подарок на день рождения или на другой какой-нибудь праздник.

Школа закончилась, сейчас больше свободного времени, можно покататься. Колесим по всему Вороново. Родители все время напоминают об опасности на дорогах, поэтому стараемся ездить, где меньше транспорта. Круто было бы, если бы появились велодорожки — там-то мы погоняли.

Матвей (на снимке), Илья, Влад, девятиклассники:







— Мы с ребятами регулярно приходим на стадион, чаще — на турники и беговую дорожку. В интернете нашли комплекс упражнений, по ним и занимаемся. Знающие спортсмены говорят, что нет эффективнее брусьев и турников. Хотя у каждого свои цели. Но точно знаем, что спорт помогает. После дополнительных занятий нормативы по физкультуре с парнями выполняем на раз. Наше тело только формируется, поэтому хочется сделать его как минимум красивым. Ну и о здоровье не забываем.

Андрей Масюкевич, житель г.п. Вороново, 37 лет:







— Со школы люблю игровые виды спорта — столько энергии негативной выплескивается, азарт, общение с друзьями…

Работаю дальнобойщиком. Второй месяц в вынужденном отпуске. Появилась возможность больше быть с супругой и дочерьми. Ежедневно делаю вылазку на стадион, тем более он рядом с домом. Девочки тоже не равнодушны к физкультуре — пока маленькие, носятся во дворе с мячом.

Что касается уличных тренажеров, думаю, они не совсем подойдут тем, кто усиленно занимается спортом. А для новичков, пожилых людей — это прекрасная альтернатива тренажерному залу. Занятия на свежем воздухе и легкие нагрузки — это прекрасно для того, чтобы размяться и укрепить суставно-связочный аппарат.

Советы начинающим

В последние годы все чаще от любителей уличного фитнеса можно услышать такой термин, как «воркаут». Это система уличных тренировок. В ее основе — упражнения с использованием собственного веса. В ходе занятий развивается гибкость, координация, реакция, выносливость и сила.







Попробуйте потренироваться на улице, только подготовьтесь как следует: подберите подходящую по сезону спортивную обувь и одежду, захватите с собой воду, чтобы избежать теплового удара и обезвоживания. И не забудьте мобильный телефон. Мобильные технологии стали неотъемлемым элементом современного фитнеса. С их помощью можно составить программу тренировок, ознакомиться с новыми упражнениями, быть в курсе результатов каждого занятия и вести статистику физического развития.

Оптимальная периодичность занятий на свежем воздухе — от 2 до 6 раз в неделю. Длительность — от 40 минут до 1 часа. Подбирайте ритм и частоту занятий с учетом ваших физических возможностей и самочувствия. Если ощущаете, что вам тяжело тренироваться ежедневно, сбавьте ритм.

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.