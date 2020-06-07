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Истории выздоровления от COVID-19. Место реабилитации

08.06.2020 06:30 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Вот уже два месяца мы показываем в "Главном эфире" истории людей, которые столкнулись с коронавирусом. У кого-то болезнь прошла легко, почти бессимптомно. А чей-то случай оказался тяжелым - месяц под аппаратом ИВЛ! 

Истории наших следующих героев тоже разные по ходу течения болезни. Но есть одна общая черта. Оба вместо скорого обращения к специалистам - врачам, предпочли... самолечение. 

Это в итоге и повлияло на ухудшение состояния. Сейчас здоровью уже ничего не угрожает, они - на бесплатной реабилитации в санатории, согласно указу Президента о соцподдержке людей, которые нуждаются в подобной помощи. Особенно это важно пожилым пациентам, они сильнее других подвержены риску.

Наш корреспондент Никита Дементьев отправился к месту реабилитации наших героев (видео). 


 
 
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Вот уже два месяца мы показываем в "Главном эфире" истории людей, которые столкнулись с коронавирусом. У кого-то болезнь прошла легко, почти бессимптомно. А чей-то...
 
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