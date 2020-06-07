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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Истории выздоровления от COVID-19. Место реабилитации Вот уже два месяца мы показываем в "Главном эфире" истории людей, которые столкнулись с коронавирусом. У кого-то болезнь прошла легко, почти бессимптомно. А чей-то...

Вот уже два месяца мы показываем в "Главном эфире" истории людей, которые столкнулись с коронавирусом. У кого-то болезнь прошла легко, почти бессимптомно. А чей-то случай оказался тяжелым - месяц под аппаратом ИВЛ!Истории наших следующих героев тоже разные по ходу течения болезни. Но есть одна общая черта. Оба вместо скорого обращения к специалистам - врачам, предпочли... самолечение.Это в итоге и повлияло на ухудшение состояния. Сейчас здоровью уже ничего не угрожает, они - на бесплатной реабилитации в санатории, согласно указу Президента о соцподдержке людей, которые нуждаются в подобной помощи. Особенно это важно пожилым пациентам, они сильнее других подвержены риску.Наш корреспондентотправился к месту реабилитации наших героев (видео).