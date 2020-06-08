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Минчанин собрался заграницу, но два часа не мог записаться на платный тест на COVID-19

08.06.2020 15:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На следующей неделе минчанин Александр собирается уезжать в Польшу на работу. Перед отъездом мужчина решил получить справку, что у него нет COVID-19. Вот только 5 июня за два часа, говорит, так и не смог дозвониться в Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и записаться на платный тест.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

По словам Александра, в прошлую пятницу он прочел новость, где говорилось: при въезде в некоторые страны у человека могут попросить официальное подтверждение, что у него нет COVID-19. С 5 июня в Беларуси сделать платный тест и получить нужный документ уезжающие могут в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. На сайте учреждения указано: «предварительная запись для забора материала осуществляется по телефону +375 29 184 71 81». Набирать стоит с понедельника по пятницу с 14.00 до 17.00.

— В пятницу, 5 июня, около трех часов дня я стал их набирать, звонил без конца с двух телефонов, но безрезультатно, — рассказывает Александр. — Чаще всего сеть была занята. Раз десять мне удалось пробиться на длинный гудок, а затем, трубку либо поднимали и сбрасывали, либо поднимали, играла музыка, а потом звонок сбрасывался.

В тот же день Александр связался с заместителем главного врача центра по лабораторному делу. Специалист, говорит собеседник, сообщил: запись идет полным ходом, проблем с линией нет.

— Но дозвониться я так и не смог, сегодня снова буду набирать, — говорит Александр.

В пресс-службе Министерства здравоохранения пояснили, что на данный момент в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья работает только одна линия, специалист которой записывает уезжающих на тест. Поэтому тем, кто собираются ехать за границу и хочет пройти исследование на коронавирус, нужно дозваниваться. В понедельник, 8 июня, такое тестирование прошли восемь человек.

— На данный момент прорабатывается вопрос о том, чтобы для записи на лабораторное тестирование запустить многоканальную линию, а также использовать онлайн-регистрацию, — уточнила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

P. S. Сегодня Александр смог записаться на тест.

— Минут 20 набирал с двух телефонов, но дозвонился. Уезжаю я 16 июня, поэтому на исследование записался на 14-е, 15-го сказали, будет готов результат, — говорит собеседник.

 
Теги: Новости
 
 
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Минчанин Александр собирается уезжать в Польшу на работу. Перед отъездом мужчина решил получить справку, что у него нет COVID-19. Вот только 5 июня за два часа, говорит,...
 
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