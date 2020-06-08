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«90% легких поражено». В Хойниках после двух недель на ИВЛ с коронавирусом умер учитель местной гимназии

08.06.2020 15:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Хойниках умер преподаватель местной гимназии Олег Саченко. До этого две недели он находился с двусторонней пневмонией на ИВЛ, сообщили TUT.BY родственники мужчины. Ему было 49 лет.

Фото: сообщества гимназии во Вконтакте

Олег Саченко заболел 16 мая. Резко поднялась температура, сходил к врачу, ему выписали антибиотики. Лучше не становилось, и 18 мая его положили в больницу. Первые два экспресс-теста показали отрицательный результат. А вот мазок ПЦР, результат которого пришел через неделю после госпитализации, был положительным.

— Но мы уже и до результатов знали, что у папы коронавирус. Ему сделали КТ, сказали, что 90% легких поражено, поставили двустороннюю пневмонию. Врач так и сказала: мол, у него «ковидные» легкие, — рассказывает TUT.BY Роман, сын умершего мужчины.

25 мая Олега перевели на ИВЛ. А пару дней назад перевезли из Хойников в Гомель, так как начались осложнения на почки и мужчине потребовался гемодиализ.

7 июня он умер.

Сегодня похороны, однако сам Роман на них не попадет — он с ковид на самоизоляции.

— У нас с мамой тоже брали анализы. У мамы он сразу был положительный, у меня первый раз — отрицательный. Но в субботу снова взяли — теперь и у меня положительный. Я должен сидеть дома, у мамы же вчера срок изоляции истек.

На странице сообщества гимназии во Вконтакте под печальной новостью о смерти педагога много комментариев от коллег и учеников Олега Петровича. Его вспоминают как прекрасного, светлого и доброго человека, бесконечно преданного своему делу.

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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