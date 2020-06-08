Рабочая поездка Президента в Могилёвскую область

Источник материала: Радзiма





Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 июня совершил рабочую поездку в Могилёвскую область. В программе визита — встреча с руководством региона, посещение Подникольского парка, знакомство с социально-экономическим развитием областного центра и региона, выполнением поручений Главы государства по благоустройству города, посещение Свято-Никольского женского монастыря и встреча с представителями общественности в Белорусско-Российском университете.

Во время посещения Свято-Никольского женского монастыря Александру Лукашенко подарили икону Божией Матери «Могилёво-Братская» с пожеланиями и словами, что она защищает от недругов.







Главе государства также рассказали об обители, ее развитии. В частности, продемонстрировали восстановленный иконостас. «Это действительно чудо. В первый раз вижу такой иконостас. Это можно сравнить с питерскими храмами», — сказал Александр Лукашенко.

Затем Президент возле храма пообщался с могилевчанами, не только с прихожанами, но и с теми людьми, которые пришли на встречу, узнав, что приедет Президент. «Спасибо, что вы пришли сегодня в это святое место. Поверьте, это нам вернется сторицей», — сказал Президент.