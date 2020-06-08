Рабочая поездка Президента в Могилёвскую область

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 июня совершил рабочую поездку в Могилёвскую область. В программе визита — встреча с руководством региона, посещение Подникольского парка, знакомство с социально-экономическим развитием областного центра и региона, выполнением поручений Главы государства по благоустройству города, посещение Свято-Никольского женского монастыря и встреча с представителями общественности в Белорусско-Российском университете.
Во время посещения Свято-Никольского женского монастыря Александру Лукашенко подарили икону Божией Матери «Могилёво-Братская» с пожеланиями и словами, что она защищает от недругов.
Главе государства также рассказали об обители, ее развитии. В частности, продемонстрировали восстановленный иконостас. «Это действительно чудо. В первый раз вижу такой иконостас. Это можно сравнить с питерскими храмами», — сказал Александр Лукашенко.
Затем Президент возле храма пообщался с могилевчанами, не только с прихожанами, но и с теми людьми, которые пришли на встречу, узнав, что приедет Президент. «Спасибо, что вы пришли сегодня в это святое место. Поверьте, это нам вернется сторицей», — сказал Президент.
На встрече с активом области Александр Лукашенко выслушал доклад председателя Могилёвского облисполкома Леонида Зайца о социально-экономическом и общественно-политическом развитии Могилёвщины. Как доложил Леонид Заяц, в регионе по итогам 2019 года обеспечено выполнение 4 из 6 ключевых показателей, что позволило выйти из числа отстающих, показав второй результат в стране после Минской области. Уже в этом году, по результатам января — апреля, достигнуты хорошие показатели по производству сельскохозяйственной продукции (103 % к аналогичному периоду прошлого года), в строительстве (101,8 %), в розничном товарообороте в торговле (104,2 %).
«Все отрасли экономики вышли на положительную динамику. Выполнены задания по прямым иностранным инвестициям на чистой основе, экспорту товаров, услуг, по числу трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места», — проинформировал губернатор. По его словам, прошлый год завершен с положительным финансовым результатом. Соответствующая динамика сохранена и в первом квартале этого года.
Что касается сельскохозяйственной отрасли, то в регионе разработана программа развития АПК, реализация которой позволит увеличить выручку сельхозорганизаций уже в этом году как минимум в 1,3 раза и как результат — поднять зарплату на селе.
На особом контроле местных властей находится реализация инвестиционных проектов на предприятиях «Химволокно», «Белшина», «Моготекс», «Завод газетной бумаги», «Омск Карбон Могилёв». «Успешное завершение их реализации является серьезным резервом для роста промышленности всего региона», — считает Леонид Заяц. Он подчеркнул, что, как и прежде, главным приоритетом для региона является повышение уровня жизни граждан. За год введены в эксплуатацию более 40 социально значимых объектов, в числе которых были и так называемые долгострои.
Отдельной темой стала реализация различных проектов по развитию городской инфраструктуры, которые уже реализованы в Могилёве в 2017—2020 годах. Например, за это время были капитально отремонтированы многие объекты дорожной сети (Чаусское, Минское шоссе, мост и путепровод через железнодорожные пути по проспекту Мира) и социальной инфраструктуры (Дворец культуры области, теннисные корты и футбольный манеж, средняя школа № 46, родильный дом Могилёвской городской больницы скорой медицинской помощи).
Президент ознакомился с планами города по строительству и проектированию ряда объектов. В их числе — кардиохирургический корпус Могилёвской областной больницы, поликлиники в жилом районе Казимировка, ФОК с бассейнами в микрорайоне Фатина, а также строительство путепровода-дублера по ул. Якубовского — Загородному шоссе.
По словам Президента, так сложилось, что Могилёв и Брест в свое время отстали в благоустройстве, в отличие от Гомеля, Витебска или Гродно. «Но настало время, возродили Брест и многое сделали для Могилёва, но еще не всё», — сказал Александр Лукашенко.
Президент напомнил, как в апреле прошлого года назначил экс-министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца губернатором Могилёвской области. По словам Александра Лукашенко, он не сомневался в своем решении. Президент пояснил, что по ряду направлений нужно было серьезно исправлять ситуацию.
Перед новым губернатором была поставлена задача: навести в области должный порядок. И, как отметил Глава государства, руководитель Могилёвщины активно погрузился в работу. «Для меня это было неожиданно — первой просьбой, с которой он ко мне пришел, была больница в Могилёве», — отметил Александр Лукашенко.
Особый акцент Президент сделал в разговоре на промышленной сфере и попросил руководство региона обратить особое внимание на крупные промышленные предприятия, которые в свое время были настоящими гигантами. Там много свободных производственных помещений. «Они крепкие, надежные. Мало таких, которые надо убирать, сносить. Их надо привести в чувство и развернуть там производства. Надо по каждому предприятию, как мы делали по юго-востоку, выработать конкретную программу. Прежде всего в Могилёве и Бобруйске», — отметил белорусский лидер.
Касаясь развития юго-восточных регионов Могилёвской области, Глава государства напомнил, что по его поручению была принята специальная программа, выделены средства для ее финансирования. «Не дай бог, вы не реализуете эту программу, — предупредил Президент. — Мы должны людям там дать не только надежду, но и шанс жить, растить детей».
Во время общения Президент заявил, что в Беларуси в условиях пандемии коронавируса научились справляться с этой проблемой. Более того, в стране не пришлось идти на крайние меры. «Нам пока вообще удалось избежать крайнего сценария. Притом мы не закрывали страну. Что касается границ, нам и закрывать не надо было. Наше всё окружение закрылось. Мы не закрывали аэропорт. Мы показали, что есть такая Беларусь, что она стойкая, мудрая, мощная и может справляться с этой пандемией», — заявил Глава государства.
Отвечая на порой звучащую критику по поводу выбранного в стране пути в борьбе с заболеваемостью, Александр Лукашенко сказал, что все отличия лишь в том, что не вводили тотальный карантин и комендантский час. Безусловно, это могли бы сделать, «но надо же думать, как люди будут жить в однокомнатной квартире, а как в общежитиях… Я понимал, какое будет настроение людей, и с каким настроением выйдут эти люди после закрытия, и что будет потом», — отметил белорусский лидер.
«Это была тяжелая борьба, которая сегодня не закончена. Ситуация управляемая и страна управляемая, и мы можем принять любое решение. Но пока, слава богу, нам не нужны крайние меры, — сказал Глава государства. — Наши врачи научились справляться с этой болезнью. Она у каждого человека может протекать по-разному. Отсюда и лекарства нужны разные. Лекарств у нас хватает, защитных средств предостаточно, и врачи приспособились лечить эти болезни».
Говоря о текущем моменте, Президент обратил внимание, что воедино сошлись четыре «пандемии» — в здравоохранении, экономике, политике, а также на информационном поле.
Александр Лукашенко отметил, что, если пока и нет ответа на вопрос, является ли пандемия рукотворной, кое-кто в мире пытается воспользоваться ситуацией. «Уже весь мир сегодня остановился, опрокинута экономика всего мира. А ведущие компании, миллиардеры и государства в карман положили триллионы долларов», — добавил Президент.
Таким образом, за медицинской пандемией последовала экономическая, и она затронула не только развивающиеся, но и крупнейшие государства. Естественно, влияние на себе ощущает и Беларусь со своей экспортно ориентированной экономикой. «Нам нужна валюта, чтобы жить. А валюту можно получить, только продавая свой товар на внешних рынках», — констатировал Глава государства.
Александр Лукашенко заметил, что даже те страны, которые, обладая значительными запасами полезных ископаемых, сумели прежде накопить большие финансовые резервы, сегодня не разбрасываются деньгами. «Потому что они не знают, накроет вторая волна этой болезни мир или нет», — пояснил Президент.
Третья пандемия — политическая. «Предвыборная кампания наложила свой отпечаток на всё происходящее сегодня в мире и в нашей стране…» — акцентировал внимание Глава государства.
Руководство страны спокойно занималось своим делом — контролировало лечение людей, организовывало посевную, но, несмотря на определенные успехи, нашлись критики как снаружи, так и внутри страны.
Александр Лукашенко предложил делать выводы по уровню смертности, напомнил, что за последние месяцы были закуплены десятки аппаратов компьютерной томографии, с помощью которых с большей точностью диагностируется ковидная пневмония.
«Как некоторые ученые и специалисты говорят, мы с этим вирусом будем жить, а значит, будем болеть, пока не появится вакцина, но надо это свести к минимуму», — сказал Александр Лукашенко. «Я прошу это иметь в виду. А могилевчанам, несмотря на то, что вирулентность вируса ослабла, быть предельно осторожными и беречь стариков. Не расслабляйтесь ни в коем случае», — Александр Лукашенко отметил, что и к профилактике надо подойти с трезвым умом — бывать на свежем воздухе, заниматься физкультурой.
Наконец, четвертая пандемия — информационная, и она оказала сильное воздействие на людей.
Фото president.gov.by, видео belta.by