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Горецкий РОЧС – про отдых у воды

08.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Наступила жаркая летняя погода, и многие направились к водоемам. Всем стоит помнить, что к основным причинам неудачного, а порой печального отдыха можно отнести беспечность граждан, нарушение правил поведения на воде.

 

Горецкий РОЧС – про отдых у воды
Иллюстративное фото

 

В большинстве случаев ЧП происходят во время распития спиртных напитков, при заплыве в нетрезвом состоянии, купании в запрещенных местах, где нет спасательных станций. Употребление алкоголя и отдых у воды часто становятся причиной гибели людей.

В прошлом году открытие купального сезона не для всех было удачным. 3 июня в водоеме-копани на въезде в Барань Оршанского района утонул 33-летний мужчина. Компания из пяти человек распивала спиртные напитки вблизи водоема. Периодически мужчины купались и возвращались к застолью. В какой-то момент один из них пропал. Мужчины начали самостоятельно искать товарища, но безрезультатно. Тогда обратились к спасателям. На расстоянии 5 метров от берега работники ОСВОДа нашли утонувшего.

Важно! Нетрезвый человек не в состоянии адекватно оценивать ситуацию и может совершать поступки, к которым никогда бы не прибегнул в трезвом виде.
Запрещается купаться в водоемах в состоянии алкогольного опьянения. Спиртное дополнительно расширяет сосуды, и после погружения в холодную воду наступает резкий спазм. В условиях открытого водоема это может стоить жизни.

Особый акцент хочется сделать на безопасности подростков у водоемов. Они порой ведут себя слишком беспечно, самоуверенно, бегают и балуются у воды, не чувствуя никакой опасности. Родители должны понимать, что, сколько бы не было лет ребенку, будь он дошкольником или учащимся, он не должен находиться у воды без присмотра взрослых. И именно родители обязаны поговорить с детьми обо всем, что может произойти, предупредить об опасности и объяснить последствия.

5 июня 2019 года подросток, 2004 г. р., утонул в реке Друть в Гомельской области. Парень отдыхал с компанией на берегу реки на окраине Рогачева. Подросток пошел в воду в месте, не предназначенном для купания, и в какой-то момент стал тонуть. Приятели позвонили в экстренные службы. Спасти школьника не удалось.

24 июня в Лиде в больницу с травмой головы попал 12-летний мальчик. Выяснилось, что вблизи города Березовка он купался в Немане в необорудованном для этого месте. Нырнув, ударился головой о твердый предмет.

Правила для родителей:
— не отпускайте ребенка на пляж одного;
— не упускайте его из виду, когда он плавает (не стоит полагаться на то, что он уже большой и отлично плавает);
— выбирайте оборудованный пляж, ведь там дежурят спасатели.

 

Марина Агеева, старший инспектор СПиВО Горецкого РОЧС
Алексей Лапеза, старший помощник прокурора Горецкого района


 
 
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  Наступила жаркая летняя погода, и многие направились к водоемам. Всем стоит помнить, что к основным причинам неудачного, а порой печального отдыха можно отнести...
 
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