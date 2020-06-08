пишет Белсат. Создатели петиции, под которой подписался 431 человек, требовали от ведомства публиковать информацию о смертности в областях по отдельности и по стране в целом за текущий год,Белсат.









Дмитрий Пиневич, фото Белта





Авторы петиции обращают внимание, что официальная статистика по смертности от коронавируса вызывает недоверие. Поэтому, чтобы опровергнуть обвинения, просят Минздрав обнародовать данные о смертности в стране и по каждой области отдельно со сравнением ситуации за прошлый год.









«Считаем, что данная информация затрагивает права и законные интересы всех граждан Республики Беларусь и по этому должна предоставляться общественности в обязательном порядке», – обращают внимание авторы петиции.





Но в Минздраве считают, что за публикацию статистики отвечает другое ведомство. В письме, подписанном первым заместителем министра Д.Л. Пиневичем отмечается, что цифры по смертности оглашает Национальный статистический комитет. По мнению чиновника, Минздрав сообщает достаточно информации о смертности от коронавируса и о лечении инфекции.



