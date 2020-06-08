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Фотофакт: в Речице нашли «памятник коронавирусу»

08.06.2020 18:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В сети появилось фото композиции, которую интернет-пользователи в шутку назвали «памятником коронавирусу».



На фото изображена мина, размещенная на набережной в Речице. Это часть памятного знака МВФ.

В комментариях под фото пользователи соцсети иронизируют, что памятник установлен после выхода Беларуси на плато и предлагают открыть «Плато-Арену».
 
 
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В сети появилось фото композиции, которую интернет-пользователи в шутку назвали «памятником коронавирусу».
 
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