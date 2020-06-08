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Фотофакт: в Речице нашли «памятник коронавирусу»
08.06.2020 18:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В сети появилось фото композиции, которую интернет-пользователи в шутку назвали «памятником коронавирусу».
На фото изображена мина, размещенная на набережной в Речице. Это часть памятного знака МВФ.
В комментариях под фото пользователи соцсети иронизируют, что памятник установлен после выхода Беларуси на плато и предлагают открыть «Плато-Арену».
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В сети появилось фото композиции, которую интернет-пользователи в шутку назвали «памятником коронавирусу».
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