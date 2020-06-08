ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Федута: Власть оторвалась от народа, как пуговица от пиджака Александра Лукашенко

08.06.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Михаил Орда устроил своему кандидату «праздник души»: в Минске прошел демонстративный пикет по сбору подписей за выдвижение Александра Лукашенко.

Федута: Власть оторвалась от народа, как пуговица от пиджака Александра Лукашенко
На пикете в Бресте, 7 июня. Фото belsat.eu
К нему выстроилась очередь, хотя люди, судя по репортажам с пикета, и отказывались объяснить, почему они поддерживают именно этого кандидата, пишет Белсат. Правда, на помощь журналистам (вероятно, потому, что они не были проститутками) не приходили милиционеры: никто не хватал отказывавшихся отвечать за рукав, как это случилось неделю назад с Сергеем Тихановским в Гродно, и уж тем более не вызывал ОМОН.


Арестовывали других. Задержания длились всю предшествующую неделю. Преимущественно «вязали» членов инициативной группы Светланы Тихановской. Почему?

Выскажу предположение. Люди, отдающие соответствующий приказ, уверены в том, что если и состоится какой-либо протест против возможной фальсификации выборов, то его организуют какие-нибудь «радикалы». И лучше сделать так, чтобы организовывать было некому. Например, не допустить регистрации Тихановской. «Выбить» во время горячей поры сбора подписей членов ее инициативной группы – вот и повод для нерегистрации. Не виновна ведь Лидия Ермошина в том, что Сергея Тихановского «посадили на сутки» в те дни, когда он должен был подавать документы в ЦИК? Вот и сейчас все, кроме нее, будут виновны в том, что Светлана Тихановская не собрала подписи: нечего было набирать в инициативную группу людей, по которым милицейские СИЗО не то что плачут – рыдают! Считайте, заодно и Статкевича, и Северинца с Ольгой Николайчик «замели». Чтоб не нарушали.

Люди в «больших погонах», отдающие указания, – те же генералы, готовящиеся к прошедшим войнам, а в нашем случае – к прошедшим «площадям». Они не понимают (на наш взгляд, конечно): люди, стоящие в очереди, чтобы поставить подпись, обозлены до крайности не потому, что наслушались речей Статкевича с Северинцем и насмотрелись видеоблогов Тихановского. Сами видеоблоги появились как реакция людей на вранье, шедшее все последние годы с экранов государственных телеканалов. Людей уверяли, что «эх, хорошо в стране белорусской жить!». Причем уверяли как раз в то время, когда они ездили за границу зарабатывать деньги для своих семей (в стране более-менее пристойную зарплату получали разве что силовики и айтишники), и отправляли туда учиться своих детей со строгим наказом – создать семью и не возвращаться. Но поскольку всегда находился образцово-показательный агрогородок с еще более образцовым Шкловом, люди готовы были списать свое неблагополучие на местную власть, на отсутствие работы именно в их районе, на недостаточную зарплату именно на их предприятии или в колхозе.


Пришел коронавирус – и стало очевидно, что отговорки закончились. Во-первых, «схлопнулись» заработки: белорусы вернулись из России, где работали на стройках чуть ли не целыми районами; закрыла границы Европа, куда возили пачками и блоками контрабандные сигареты и дешевую водку. Небольшие денежные запасы начали таять, потому что вместо двух взрослых в семье остался работающим в лучшем случае один.

Во-вторых, обнаружилась пропасть между тем, что говорило государственное телевидение – и что видели сами жители конкретных городов и поселков. А зрелище было не для слабонервных. В пятнадцатитысячном городке берут в «карантин» дом престарелых или дом-интернат для детей. Городок маленький, информацию скрыть невозможно. Но вся государственная пропагандистская машина утверждает:

– Спокойно! Ничего страшного! Ничего не случилось!

И главврач районной поликлиники, пряча глаза, твердит вслед за телевизором:

– Да нет у нас этой заразы! Нет!

Но самое главное: верховный уговаривающий начинает браниться в адрес обеспокоенных сограждан. Мол, это не пандемия – это психоз!

– Мы, стало быть, – психопаты? – говорят себе те, кто еще вчера и позавчера был опорой этой власти. – Мы?!

Это не Минск и не областные города. Это районные центры почувствовали себя оскорбленными. Для их жителей Тихановский стал отдушиной в эфире лжи, переставшей убаюкивать. Но не потому, что он белый и пушистый. Просто людей довели до того, что они перестали верить телевидению. Вы его ругаете? Тем лучше! Значит, он говорит правду!


Сергей Тихановский на пикете в Могилеве. Фото: «Белсат»

Удивительно, что этого не чувствует Лукашенко. Так в 1994 году, что бы там ни говорило телевидение, контролировавшееся правительством Вячеслава Кебича, как бы ни хватали его за рукава пиджака милиционеры, ничто не действовало. И именно потому, что все это перестало в тот момент действовать на избирателей, выбор стал возможным.

Сейчас – примерно та же ситуация. Не зарегистрируют Тихановскую – в бюллетене останутся Бабарико и Цепкало. Выбросят из бюллетеней этих – народ пойдет голосовать за того, за кого они призовут. Хоть за Канопацкую. Хоть за Кисель. Хоть за Козлова.

И что тогда делать? Повторять «фокус» с мнимым отравлением морковным фрэшем господина Терещенко пятилетней давности? Ну, Канопацкую, предположим, могут уговорить «выпить» этот злосчастный фрэш. А как быть с матерым милиционером Козловым? Этот ведь может бывших коллег превратить в «паденышей» при попытке «отравить» его.

Власть оторвалась от народа, как пуговица оторвалась когда-то от пиджака народного депутата Республики Беларусь Александра Лукашенко при попытке войти в его кабинет в Доме Правительства. Было дело в 1994 году, многие помнят…
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Михаил Орда устроил своему кандидату «праздник души»: в Минске прошел демонстративный пикет по сбору подписей за выдвижение Александра Лукашенко.
 
Новости дня
Новости
 
Источники сообщают о всплеске пневмоний в Белыничском районе. Что известно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика