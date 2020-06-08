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Более 30 человек по Минску привлечены к ответственности. Правоохранители и врач рассказывают, как проверяют людей на самоизоляции
08.06.2020 19:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уже несколько дней в Беларуси число тех, кто победил коронавирус, превышает количество заболевших – во многом благодаря четкой работе всех без исключения госструктур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из ее аспектов – контроль за теми, кто находится в изоляции. В ежедневном режиме с проверками их посещают милиционеры и врачи.
Казалось бы, остаться дома, чтобы обезопасить себя и окружающих – что может быть проще? Однако есть и такие, кто пренебрегает здоровьем и жизнью других.
Звонок в домофон, вежливый разговор. Человек на месте. Таких визитов у участкового инспектора на сегодня еще несколько десятков.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Адреса в РУВД поступают из эпидемиологической службы. Сидеть дома в обязательном порядке должны те, у кого выявлен положительный тест на коронавирус и контакты первого уровня. На протяжении 14 дней сотрудники проверяют, находится ли человек дома. В случае, если милиционер вас не застал, начинается проверка.
Сергей Поцейко, участковый инспектор Партизанского РУВД:
Как правило, в группу вместе с милиционером входит врач. Задача – выявление симптомов вируса, проверка самочувствия и просто добрый совет.
Екатерина Комарь, помощник врача-гигиениста Центра гигиены и эпидемиологии Партизанского района Минска:
Формы работы разные. Большинство, конечно, должно ждать милиционера в гости. Но кроме этого, например, самоизолированным могут позвонить по телефонному мессенджеру.
В каждом районе столицы создано по три мобильных группы для проверки. При получении предписания о самоизоляции человеку подробно рассказывают о том, что в ближайшие две недели ему делать можно и что нельзя.
Виталий Шибко, начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Партизанского района Минска:
В Минске на самоизоляции находятся несколько тысяч человек. Абсолютное большинство понимают важность проводимой работы и режим не нарушают. Однако находятся и такие, до кого доходит долго. К таким закон суров.
Александр Купченя, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:
Все протоколы направлялись в суды. Решения принимаются по таким статьям только судебными органами. Есть примеры, когда гражданам давали даже административный арест. Таких немного, но такие примеры есть. В своем большинстве это штрафные санкции.
Точно такой же порядок действует и для людей, прибывающих в Беларусь из-за рубежа. На границе они получают предписание о 14-дневной самоизоляции. Однако некоторые считают, что для них закон не писан.
Например, сотрудник польского телеканала Алексей Диковицкий. 21 мая он приехал в Беларусь. Как сказал его начальник, «заниматься предвыборными программами».
Такое дело, конечно, промедления не терпит, и самоизоляцию агитатор нарушил. Ну и получил за это штраф – 810 рублей. Странно, что эта заурядная история возмутила его коллег с того же телеканала. Ведь перед законом у нас все равны.
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Более 30 человек по Минску привлечены к ответственности. Правоохранители и врач рассказывают, как проверяют людей на самоизоляции
Новости Беларуси. Уже несколько дней в Беларуси число тех, кто победил коронавирус, превышает количество заболевших – во многом благодаря четкой работе всех без...
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