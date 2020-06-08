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КраСава высказался о белорусском футболе

08.06.2020 21:10 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный российский футбольный блогер КраСава (Евгений Савин) стал гостем главного белорусского спортивного блогера. Дело в том, что коронавирусный карантин москвич переждал в доме родителей своей жены под Слуцком (подробности), и только сейчас вернулся в Россию. В выпуске на канале «ЧестнОК» он высказался, конечно же, и о белорусском футболе.


Кадр из выпуска (да, Савин еще не разобрал новогоднюю елку)

Евгений Савин рассказал, что не особо следил за чемпионатом, видел некоторые игры с участием БАТЭ, брестского «Динамо» и, конечно же, «Слуцка», но на сам футбол пойти не рискнул. По его мнению, в Беларуси не воспользовались пандемией для продвижения своего футбола, и на это есть причины:

— Чуть-чуть обидно и грустно, что вот сейчас был звездный час белорусского футбола. Два месяца весь мир наблюдал за белорусским футболом. Я уверен, что белорусские клубы ничего из этого не выжмут, потому что белорусский футбол как бизнес невозможен.

Туда невозможно зайти никакому инвестору, потому что там, в Беларуси, всё подчиняется только одной власти. То есть никакого хайпа, ничего клубы не выжмут. Мне действительно жалко, что это всё можно было как-то конвертировать, но в итоге никуда это никуда не конвертируется, никаких инвесторов не притянет.

Ведь у всех инвесторов будет вопрос: «Вот я принесу туда деньги, а смогу ли я когда-нибудь их забрать, если вдруг что-то случится или будет плохое настроение у людей, которые всё решают в стране?» — высказался российский блогер.

 
 
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