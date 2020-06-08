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Глава ВОЗ: ситуация с пандемией в мире ухудшается

08.06.2020 21:10 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ситуация с распространением коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она ухудшается. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.


Тедрос Аданом Гебрейесус. Фото: Reuters

«ВОЗ получила сообщения о почти 7 млн случаях [заражения коронавирусом] в мире и о почти 400 тыс. умерших», — сказал он. «Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается», — констатировал глава ВОЗ.

Гендиректор напомнил, что в течение девяти из последних 10 дней в мире ежедневно регистрировалось более 100 тыс. новых заболевших. В воскресенье это число превысило 136 тыс. за один день. «Почти 75% вчерашних случаев относились к 10 государствам, в основном в Америке и Южной Азии», — отметил он. Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что «большинство стран Африки все еще испытывают рост случаев заболевания COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание)». «Мы видим также растущее число случаев COVID-19 в районах Восточной Европы и Центральной Азии», — сказал глава ВОЗ.

По его словам, главной угрозой в этих государствах является «самоуспокоенность». «Мы продолжаем призывать к активному наблюдению», — сказал он, подчеркнув, что необходимо не допустить расширения распространения инфекции, «особенно во время массовых собраний разного рода, которые начинают возобновляться во многих странах».

Совещание по вопросу отслеживания контактов заразившихся

Гендиректор также сообщил, что ВОЗ созывает 9 июня онлайн-совещание по вопросу отслеживания контактов заразившихся коронавирусом людей со здоровыми.

«Начиная с завтрашнего дня, ВОЗ созывает онлайн-консультации по отслеживанию контактов по заболеванию COVID-19, чтобы поделиться техническим и операционным опытом, включая инновации в цифровой технологии», — сказал он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что отслеживание контактов «остается основным элементом реагирования» на пандемию. Вместе с тем цифровые инструменты контроля «могут быть проблематичными для частной жизни». «Требуется больше свидетельств относительно эффективности этих инструментов для отслеживания контактов, — сказал Тедрос Аданом Гебрейесус. — Мы призываем страны собирать эти свидетельства <…> и вносить тем самым вклад в глобальную базу знаний».

 
 
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«Мы видим также растущее число случаев COVID-19 в районах Восточной Европы и Центральной Азии», - сказал глава ВОЗ. По его словам, главной угрозой в этих государствах...
 
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