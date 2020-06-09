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«Чтобы не ходить часто в магазин, замораживаем хлеб». Антикризисный бюджет семьи врачей с ребенком

09.06.2020 08:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Анна вместе с мужем и ребенком живут в собственной двушке в Минске. Супруги работают врачами, в кризис их зарплата уменьшилась на 400−500 рублей. Свои накопления они сейчас тратят на ремонт, кроме того у семьи есть неприкосновенный запас —деньги, которые откладываются на образование ребенка. О своих доходах и тратах семья рассказала в истории в рамках конкурса «Антикризисный бюджет».


Фото автора конкурсной истории

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно до 17 июня включительно прислать в редакцию рассказ о том, как ваша семья планирует бюджет, как расходует деньги и как эта ситуация изменилась в последнее время. Победитель получит приз — 300 рублей.

Все истории, уже вышедшие в рамках конкурса, можно прочитать здесь.

— Наша семья живет в Минске в 2-комнатной квартире и состоит из трех человек: муж, я и дочка. Мы оба врачи, каждый работает более, чем на ставку, а муж еще имеет и вторую работу. Совокупный доход в месяц составляет около 2200−2300 руб. В последнее время с подработкой стало сложнее, поэтому доход снизился до 1800 руб. В период кризиса доплаты по основной работе нам не полагаются, т.к. мы напрямую не контактируем с пациентами, зараженными коронавирусом. Весь этот период мы, естественно, продолжаем работать, — рассказывает Анна.

Бюджет семьи по большей части веду я. Крупные покупки всегда обсуждаем с мужем, выбираем все тоже вместе. Сейчас у нас идет ремонт, поэтому отложенные деньги в основном идут именно на него. Также понемногу откладываем на будущее образование ребенка, это отдельные, неприкосновенные деньги.

«В кризис траты на бензин сократились в три раза»

До недавнего времени никаких кредитов не было вообще, но потом появилась необходимость приобретения новой машины по весомым для нас причинам, т.к. прошлая часто ломалась, а время — самое ценное, что у нас есть.

С учетом наличия второй работы мужа и хороших условий лизинга на тот момент (в белорусских рублях) пошли на этот шаг. До кризиса в месяц на все уходило 420 руб. + 150 руб. на бензин (дочку в детский сад приходилось возить ежедневно). Т.к. сейчас ребенок временно с бабушкой, а к родителям мужа и в деревню мы пока выехать не можем по понятным причинам, ездить на машине стали гораздо реже, больше ходим пешком, если погода позволяет. В связи с этим траты на бензин стали раза в 3 меньше. К слову, других кредитов нет, карты рассрочки также принципиально не заводили.

На коммуналку с платежами за интернет и телефон уходит порядка 150−160 рублей. Экономия в мелочах: энергосберегающие лампочки, энергоэффективная техника, окно в ванной (поначалу, честно, не оценила этой прелести планировки), выключение воды во время чистки зубов.

«Чтобы свести походы в магазин к минимуму начали даже замораживать хлеб»


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Экономия на питании в нашей семье происходит за счет планирования и того, что мы не питаемся полуфабрикатами. И хоть мясо покупаем регулярно (в основном, курица, свинина, а также индейка для ребенка), пришла к выводу, что больше всего «тянут» молочные продукты, т.к. в семье их все любят (молоко, кефир, сыр, сырки, творог, и особенно йогурты для доченьки). В последнее время они все чаще стали дорожать, страна ведь тоже в кризисе.

В период пандемии, когда количество походов в магазин приходится сводить к минимуму, даже начала частично замораживать хлеб. Раньше очень часто мы его просто выкидывали, т.к. едим его не в таких больших количествах, и он успевал испортиться. Теперь эта проблема решена, а вкус после разморозки лучше, чем после хранения в холодильнике. Складов еды на месяцы вперед у меня нет, даже в кризис этот принцип я не меняла: покупаю одну новую упаковку заранее, как только открыла старую. Исключение: акции, когда можно купить 2 упаковки по цене 1. Большую часть продуктов, как и многие, закупаем на неделю, чаще всего в евроопте, а в период кризиса, как и многие, зачастую пользовались доставкой.

Итого в месяц около 600 руб до кризиса (с учетом оплаты питания в детском саду), около 400−500 руб. за последние месяцы.

«Маникюр делаю дома, почти все игрушки для дочки делаю сама»


Фото автора конкурсной истории

Покупаем обычно в одних и тех же магазинах (например, мила), что позволяет сэкономить за счет накопительных баллов. Раньше закупали многое из бытовой химии в Польше (у мужа карта поляка), но теперь это потеряло смысл.

Долговременный маникюр, педикюр, маски, окраска волос — все делаю в домашних условиях, что позволяет очень хорошо сэкономить, в том числе время!

В месяц уходит 100−200 руб.

Что касается одежды для себя, покупаем ее далеко не каждый месяц, приверженности каким-то брендам нет, зачастую покупаем на скидках.

С ребенком же совсем другая история: она постоянно растет, одежда изнашивается быстрее и обновлять ее нужно чаще. Основные траты — это верхняя одежда и обувь. В сэкондах не одевались никогда, пару раз обращались к куфару (покупали, например, там новую осеннюю куртку, трехколесный велосипед). Но основной способ сэкономить в нашем случае — это наши умения: так, замечательная бабушка шьет прекрасные вещи для внучки, а я, в свою очередь, вяжу ей часть теплых вещей (шапочки, шарфы, свитера, жилетки).

Что касается игрушек, многие из них я тоже сделала сама. Например, бизиборд, который стоит бешенных денег, кукольный шкаф, развивающие пособия. А, главное, потом это не так жалко отдать кому-то или просто выкинуть, если оно пришло в негодность. Мягкие игрушки я тоже вяжу. Причем мои вязанные игрушки, особенно из плюша — самые любимые у ребенка, согласна спать только с ними!

Пару раз покупали игрушки на алиэкспрессе: например, получила отличный конструктор, аналог Лего, но намного дешевле. Хорошим решением для нас стал своеобразный обмен через приложение «отдам даром». Многие игрушки, из которых мы уже «выросли», мы просто отдали, а за счет этого смогли взять у людей то, что не нужно им. Это хорошо еще и потому, что дочка включается в этот процесс, учится отдавать, делиться.

Эта статья расходов самая лабильная, трудно привести конкретные цифры (где-то от 0 до 300 руб).

Стабильными тратами до недавнего времени были оплата гимнастики для дочки и занятий танцами для меня. В месяц на это уходит около 100 руб.

Что касается остальных развлечений: мы, как и многие до кризиса, раньше время от времени ходили в кино, кафе, играли семьями в квесты, хоть и не так часто. С ребенком посещали детские центры, парк, детские спектакли, выставки. Теперь же на этом получается немного сэкономить.

Но, если честно, очень хочется вернуться в нормальной жизни, встречаться с близкими, ведь без полноценного досуга, развития и общения мы не живем полноценно, а существуем!

Подробнее об условиях конкурса читайте здесь.

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Теги: Минск
 
 
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Анна вместе с мужем и ребенком живут в собственной двушке в Минске. Супруги работают врачами, в кризис их зарплата уменьшилась на 400−500 рублей. Свои накопления они...
 
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