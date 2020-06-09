Ситуация на «Гродно Азот»: убытки, отпуска за свой счет и 75 случаев коронавируса









«Вечернему Гродно», сколько людей ушло «за свой счет» в апреле-мае и когда там планируют вернуться к нормальной 5-дневной рабочей неделе. На предприятии рассказалисколько людей ушло «за свой счет» в апреле-мае и когда там планируют вернуться к нормальной 5-дневной рабочей неделе.





Сколько рабочих отправили в отпуска?





Как отмечают на предприятии, условия, в которых в настоящее время функционирует открытое акционерное общество, и другие организации страны, довольно-таки нетипичные. Сложившаяся ситуация на рынке капролактама, да и всей другой продукции, выпускаемой ОАО «Гродно Азот», мягко говоря, очень непростая. В связи с этим с целью сохранения коллектива и коллективного договора были приняты некоторые непопулярные меры в части неполной занятости работников.





— Так, в марте текущего года были изданы приказы «О временном снижении нагрузки производства» и «О предоставлении отпусков с частичным сохранением заработной платы», в соответствии с которыми персоналу по инициативе нанимателя предоставлялся отпуск с частичным сохранением заработной платы в размере 100% или 2/3 тарифной ставки (оклада) в зависимости от производственной загрузки и режима работы структурных подразделений, — рассказал заместитель гендиректора «Гродно Азот» по управлению персоналом, социальным вопросам и идеологической работе Ромуальд Барсук специализированному изданию «Гродненский Химик».





В итоге в апреле 3 609 человек были отправлены в отпуск по инициативе нанимателя, в мае — 3 019. В связи с дальнейшим ухудшением экономической ситуации был издан приказ «Об установлении неполной рабочей недели», согласованный с председателем профсоюзного комитета ОАО «Гродно Азот» Андреем Рожинским. В соответствии с ним ряд категорий работников перешел на четырехдневную рабочую неделю, добавил Ромуальд Барсук.









Когда на предприятии уйдут от четырехдневной рабочей недели?





Заместитель гендиректора предприятия по экономике и финансам Дмитрий Горошко, комментируя переход завода на сокращенную рабочую неделю, признается, что это «решение далось достаточно трудно»:





— В текущей тяжелой ситуации с точки зрения загрузки мощностей и в целом сложившегося положения на рынке, объем работ у нас не уменьшился, а наоборот увеличился. Все смотрят телевизор, читают новости и знают, что происходит в мире. Многие заводы, в частности, в Европе, останавливаются или снижают производственную нагрузку, массово сокращают людей. Автомобильная и текстильная отрасли практичес остановлены. В таких условиях мы можем рассчитывать только на себя, и вынуждены максимально сокращать расходы и оптимизировать затраты. «Четырехдневка» — один из путей реализации данной меры, — рассказал Дмитрий Горошко «Гродненскому Химику».





По его словам, отсутствие рынков сбыта и самые низкие цены за весь период работы отрасли вынудили предприятие идти на непопулярные меры в виде перехода на 4-дневку:





— Насколько долго мы планируем работать в таком режиме зависит от того, как будет складываться ситуация на рынке, формироваться цены и спрос на нашу продукцию. Надо сказать, что промышленность потихоньку начинает возвращаться к жизни. Как только начнем наращивать мощности и поймем, что можем получить положительный финансовый результат, вернемся к нормальному режиму работы, — добавил Горошко.





К слову, День Химика на «Азоте» прошел без особых празднований, однако все работники получили матпомощь в полном объеме, рассказали на предприятии.





С начала года — убытки





В то же время усложнило финансовое положение предприятия недавнее подорожание доллара и евро, что привело к тому, что выросла кредитная нагрузка:





— К сожалению, за четыре месяца текущего года убыток от реализации продукции составил 8,6 миллиона рублей, чистый убыток — 69 миллионов рублей. Из них 45 миллионов — отрицательное сальдо по курсовым разницам, а это наши кредиты, переоцененные в белорусские рубли. Как итог, вырос размер нашей кредитной задолженности, что, конечно же, отражается на финансовом результате, — пояснил Дмитрий Горошко.





Сколько сейчас на «Азоте» заболевших коронавирусом?





По данным на 8 июня, всего на заводе COVID-19 подтвердился у 75 работников. Из них 47 человек уже выздоровело, 28 сотрудников еще болеют. С ОРВИ на предприятии 77 человек, один случай пневмонии.