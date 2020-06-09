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Каждый второй специалист хочет остаться на «удаленке»

09.06.2020 15:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О комфорте и эффективности работы из дома.

Каждый второй специалист хочет остаться на «удаленке»
Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY провел опрос среди 972 специалистов, имеющих возможность работать удаленно, чтобы узнать, насколько это оказалась комфортным и хотят ли они продолжать работать удаленно после коронавируса.

Более 70% из опрошенных специалистов подтвердили переход на удаленную всего штата или части. 18% указали на работу в офисе или на производстве полным составом. 


При этом, 57,4% респондентов ответили, что работают из дома полную неделю, 24,3% указали на необходимость ездить на работу каждый день. Наиболее распространенная причина – невозможность выполнять ее из дома.

Среди участников опроса 71,9% поддержали удаленную работу и ответили, что им нравится. В качестве плюсов опрошенные отметили экономию времени на дорогу, экономию денег и времени на еду и сборы.


При этом, 37,8% респондентов отметили, что их эффективность при работе из дома увеличилась, еще около 37% указали, что хотя первое время и было непросто самоорганизоваться, сейчас их эффективности ничего не угрожает и рабочие процессы удалось наладить.

Каждый второй из опрошенных обрадуется, если им придется еще несколько месяцев работать в дистанционном режиме, и только 13,3% специалистов будут расстроены.

Кроме того, по результатам опроса заметно, что с переходом на удаленную работу уровень стресса у специалистов снизился. Если до перехода на дистанционную работу на достаточно высокий уровень стресса (от 8 до 10)  указали около 28%, то с переходом на «удаленку»  этот показатель снизился до 12,3%.
 
 
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О комфорте и эффективности работы из дома.
 
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