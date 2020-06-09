В Беларуси число заражений достигло 50265 человек

Количество подтвержденных положительных тестов в стране на 9 июня достигло 50 тысяч 265.

Об этом сообщает Минздрав в своем официальном телеграм-канале.

При этом выздоровели 24 тысячи 506 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса.

Всего проведено 644 тыс. 160 тестов.

За весь период пандемии на территории Беларуси умерли 282 пациента, у большинства из которых наблюдался ряд хронических заболеваний, осложненных коронавирусной инфекцией.

Итого на 9 июня в Беларуси:

Количество инфицированных – 50265 – 49453 (+812)

Число выздоровевших – 24506 – 23880 (+626)

Смертей – 282 (+6)

Проведено тестов – 644160 (+11167).