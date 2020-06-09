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В Беларуси число заражений достигло 50265 человек

09.06.2020 15:34 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Количество подтвержденных положительных тестов в стране на 9 июня достигло 50 тысяч 265.

Об этом сообщает Минздрав в своем официальном телеграм-канале.

При этом выздоровели 24 тысячи 506 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса.

Всего проведено 644 тыс. 160 тестов.

За весь период пандемии на территории Беларуси умерли 282 пациента, у большинства из которых наблюдался ряд хронических заболеваний, осложненных коронавирусной инфекцией.

Итого на 9 июня в Беларуси:

  • Количество инфицированных – 50265 – 49453 (+812)
  • Число выздоровевших – 24506 – 23880 (+626)
  • Смертей – 282 (+6)
  • Проведено тестов – 644160 (+11167).

Напомним, 8 июня в стране было зарегистрировано 49 тысяч 453 положительных теста, умерших – 276.

 
 
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Количество подтвержденных положительных тестов в стране на 9 июня достигло 50 тысяч 265. Об этом сообщает Минздрав в своем официальном телеграм-канале.
 
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