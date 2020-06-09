|
В Беларуси число заражений достигло 50265 человек
09.06.2020 15:34 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Количество подтвержденных положительных тестов в стране на 9 июня достигло 50 тысяч 265.
Об этом сообщает Минздрав в своем официальном телеграм-канале.
При этом выздоровели 24 тысячи 506 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса.
Всего проведено 644 тыс. 160 тестов.
За весь период пандемии на территории Беларуси умерли 282 пациента, у большинства из которых наблюдался ряд хронических заболеваний, осложненных коронавирусной инфекцией.
Итого на 9 июня в Беларуси:
Напомним,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Количество подтвержденных положительных тестов в стране на 9 июня достигло 50 тысяч 265. Об этом сообщает Минздрав в своем официальном телеграм-канале.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)