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Сомали переживает гуманитарный кризис
10.06.2020 15:52 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTСомали переживает кризис буквально во всех сферах. Страна просит помощи ООН. Власти не справляются с распространением коронавируса, плюс к этому масштабные наводнения и невиданное нашествие саранчи. Местные спасатели едва успевают эвакуировать людей из затопленных регионов, а насекомые угрожают продовольственной безопасности.
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Сомали переживает кризис буквально во всех сферах. Страна просит помощи ООН. Власти не справляются с распространением коронавируса, плюс к этому масштабные...
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