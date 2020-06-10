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Минздрав обнародовал сводку по коронавирусу за 10 июня

10.06.2020 16:04 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси на 10 июня количество зарегистрированных положительных случаев коронавируса достигло 51 тысячи 66 человек.

Об этом сообщает Минздрав в официальном телеграм-канале.

Выздоровели и выписались 25 тысяч 667 пациентов с подтвержденным ранее диагнозом COVID-19. Всего проведено 659 тысяч 565 тестов.

За весь период эпидемии на территории страны умерли 288 пациентов, по данным Минздрава, «с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией».

Итого на 10 июня в Беларуси:

  • Количество инфицированных – 51066 (+801)
  • Число выздоровевших – 25111 (-366)
  • Смертей – 288 (+6)
  • Проведено тестов – 659565 (+15405).

9 июня в Беларуси наблюдалась подобная ситуация: за сутки прибавилось 812 положительных тестов, умерло 6 человек.

 
 
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В Беларуси на 10 июня количество зарегистрированных положительных случаев коронавируса достигло 51 тысячи 66 человек. Об этом сообщает Минздрав в официальном...
 
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