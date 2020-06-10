Минздрав обнародовал сводку по коронавирусу за 10 июня

В Беларуси на 10 июня количество зарегистрированных положительных случаев коронавируса достигло 51 тысячи 66 человек.

Об этом сообщает Минздрав в официальном телеграм-канале.

Выздоровели и выписались 25 тысяч 667 пациентов с подтвержденным ранее диагнозом COVID-19. Всего проведено 659 тысяч 565 тестов.

За весь период эпидемии на территории страны умерли 288 пациентов, по данным Минздрава, «с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией».

Итого на 10 июня в Беларуси:

Количество инфицированных – 51066 (+801)

Число выздоровевших – 25111 (-366)

Смертей – 288 (+6)

Проведено тестов – 659565 (+15405).