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Коронавирус в Беларуси: данные на 10 июня
10.06.2020 16:02 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
25 667 пациентов с подтвержденным ранее диагнозом COVID-19 вылечились и уже выписаны.
По данным Минздрава, положительный тест у 51 066 человек. Всего проведено почти 660 тысяч тестов.
За период эпидемии в Беларуси умерли 288 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.
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25 667 пациентов с подтвержденным ранее диагнозом COVID-19 вылечились и уже выписаны. По данным Минздрава, положительный тест у 51 066 человек. Всего проведено почти 660...
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