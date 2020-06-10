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Коронавирус в Беларуси: данные на 10 июня

10.06.2020 16:02 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коронавирус в Беларуси: данные на 10 июня

25 667 пациентов с подтвержденным ранее диагнозом COVID-19 вылечились и уже выписаны.  

По данным Минздрава, положительный тест у 51 066 человек. Всего проведено почти 660 тысяч тестов. 

За период эпидемии в Беларуси умерли 288 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.

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25 667 пациентов с подтвержденным ранее диагнозом COVID-19 вылечились и уже выписаны.   По данным Минздрава, положительный тест у 51 066 человек. Всего проведено почти 660...
 
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