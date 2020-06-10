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В Беларуси выздоровели и выписаны 25 тысяч 667 пациентов с диагнозом COVID-19
10.06.2020 17:44 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ Беларуси выздоровели и выписаны 25 тысяч 667 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 51 тысяча 66 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 659 тысяч 565 тестов. За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 288 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 25 тысяч 667 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 51 тысяча 66 человек с положительным тестом...
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