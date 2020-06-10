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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси выздоровели и выписаны 25 тысяч 667 пациентов с диагнозом COVID-19 В Беларуси выздоровели и выписаны 25 тысяч 667 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 51 тысяча 66 человек с положительным тестом...

В Беларуси выздоровели и выписаны 25 тысяч 667 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 51 тысяча 66 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 659 тысяч 565 тестов. За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 288 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.