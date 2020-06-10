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Официально: объявлена дата окончания карантина в Литве

10.06.2020 17:48 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Литва с 17 июня отменяет карантин. Как сообщает Delfi.lt, такое решение приняло правительство.


Фото: Reuters

— С учетом постепенного улучшения эпидемической ситуации с COVID-19 как в Литве, так и в государствах Европы, мы предлагаем с 17 июня отменить карантин на всей территории Литовской Республики, — заявил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Он отметил, что с конца апреля в стране фиксируется тенденция снижения заражения COVID-19, особенно ситуация улучшилась в последнюю неделю мая. В последнее время ни одного случая заболевания COVID-19 не фиксировалось в 41-ом из 660 самоуправлений Литвы.

Сейчас въезд в страну разрешен гражданам тех Европейских государств, в которых за последние 14 дней количество заболеваний COVID-19 на 100 000 жителей не превышает 15 случаев. Если количество случаев коронавируса в стране составляет 15−25 случаев на 100 тысяч населения, то гражданам этих государств разрешено въезжать в Литву при условии соблюдения 14-дневной изоляции.

Гражданам Литвы также необходимо отправиться на двухнедельную самоизоляцию, если они вернулись из страны где показатель заболеваемости превышает 15 случаев на 100 тысяч населения.

Карантин в Литве был введен 16 марта, последний раз он продлевался до 16 июня. Как сообщалось ранее, граждане Беларуси как минимум до 24 июня не смогут пересекать литовскую границу. В нашей стране фиксируется более 120 случаев заболевания на 100 тысяч населения.

 
 
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