Протесты в странах Европы: в соцсетях разгораются дебаты о проблеме расизма, а на улицах начали сносить памятники

Источник материала: ОНТ

От Аляски до Пуэрто-Рико. В 14 штатах США резко выросли темпы заражения коронавирусом. Это произошло на фоне массовых беспорядков – и вирусологи предупреждали о больших рисках. Тем временем волна протестов, спровоцированная убийством афроамериканца Джорджа Флойда, не утихает не только в Америке, но и в Западной Европе. Во многих странах проходят многотысячные демонстрации, которые всё чаще перерастают в стычки с полицией и уличные беспорядки.

На страницах прессы и в соцсетях разгораются дебаты о проблеме расизма, которые приобретают в том числе и формы призывов избавиться от колониального прошлого в европейской истории. Объектами нападок становятся памятники и монументы монархам и полководцам, которые возглавляли походы в будущие колонии. Градус напряжения растёт.

Достаточно свежие кадры протестов из города Бристоль на юге Британии. Демонстранты сбрасывают с постамента фигуру Эдварда Колстона, английского купца и филантропа, который жил в XVIII веке, и кроме финансовой поддержки британских консерваторов и отчислений на благотворительность был известен и тем, что занимался работорговлей, обычным бизнесом того времени. Бронзовый памятник протащили через весь город и под шум толпы сбросили в реку.

Часть британского общества утверждает, что только после таких акций люди узнают о тёмных пятнах своей истории, другие осуждают погромщиков и полицию, которая допускает подобные.

Бельгийский Антверпен и демонтаж осквернённой статуи бельгийского монарха Леопольда Второго. Одни его называют королём-строителем, который почти два века назад огромные средства вкладывал в развитие бельгийский городов, другие прямо обвиняют в миллионах человеческих жертв колонизированного и разграбленного Конго. После серии нападений на памятник местные власти решили снять металлическую фигуру с постамента.

Похожая судьба может ожидать и эту фигуру короля, которая находится в центре Брюсселя недалеко от района Матонга, где живут выходцы из африканских стран. Руки всадника измазаны красной краской, символизирующей кровь, постамент исписан лозунгами. У подножия друг друга сменяют журналисты и активисты. Среди них Мирей Робер, руководительница женского движения против ущемлений прав женщин и расизма. В семилетнем возрасте она приехала в Бельгию из Конго – училась, работала и именно здесь поняла, что такое расизм, когда за кулисами конкурса красоты, в котором она участвовала, ей прямо сказали: темнокожая девушка не сможет занять первое место, не пытайся. Она осуждает вандализм, но понимает, почему люди так себя ведут.

Тем временем в сети растёт движение за снос всех памятников, которые напоминают о колониальном прошлом Бельгии. Каждый день к петиции присоединяются десятки тысяч человек. Власти пока стараются искать компромиссы и не обострять обстановку, а в Брюсселе она накаляется. После воскресного митинга, погромов и столкновений с полицией задержано уже 239 человек. Многих из них опознали после беспорядков. Власти не исключает новой волны насилия в наступающие выходные. Бельгийская полиция требует запретить любые уличные акции, в том числе и из-за эпидемиологической обстановки. И всё же желание выразить протест расизму и дискриминации в Европе, судя по всему, сегодня оказывается выше страха перед коронавирусом.

Амстердам. Середина недели, но здесь тысячи людей с плакатами. Что бы избежать бельгийского сценария со стычками с полицейскими и разгромом магазинов, городские власти разрешили проведение этого масштабного митинга на окраине города.

Парк имени Нельсона Манделы, первого чернокожего президента ЮАР и борца против апартеида, вполне устроил, тех кто пришёл сюда по убеждению. Маски и расстояние между участниками – обязательное требование полиции.

Пока акции против расизма не теряют инерции. Во многих европейских городах они заканчиваются задержаниями, что часто лишь усиливает протестные настроения. Коронавирус, экономический кризис, падение уровня жизни, закрытые границы – 2020-й год продолжает наносить мощные удары по европейским свободам.

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