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В этом году в Солигорске впервые не будет выпускных вечеров.
10.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
21 мая 2020 15:45 8442
В этом году в Солигорске впервые не будет выпускных вечеров.
Считанные дни остаются до окончания учебного года. В апреле Министерство образования определило важные даты для выпускников: торжественные линейки пройдут в стране 29-30 мая, а выпускные вечера – 10-11 июня.
В этом году выпускные вечера для учеников 11-х классов в Солигорске решили отменить. Для каждого выпускного класса проведут отдельную линейку, аттестаты будут выданы 11 июня, а вот праздничных банкетов и дискотек в этом году не будет из-за пандемии. Последние звонки в Солигорском районе пройдут 30 мая.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сложившейся после появления в Беларуси коронавирусной инфекции, были введены многие ограничения в школах. Например, продление весенних каникул на 2 недели и возможность обучать детей удаленно, если родители не отпускают детей на занятия.
Автор статьи: Ксения МОЛЧАНОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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21 мая 2020 15:45 8442 В этом году в Солигорске впервые не будет выпускных...
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