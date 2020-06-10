В этом году в Солигорске впервые не будет выпускных вечеров.

Считанные дни остаются до окончания учебного года. В апреле Министерство образования определило важные даты для выпускников: торжественные линейки пройдут в стране 29-30 мая, а выпускные вечера – 10-11 июня. Но состоятся ли торжества в честь окончания школы с учетом пандемии в Солигорском районе?

В этом году выпускные вечера для учеников 11-х классов в Солигорске решили отменить. Для каждого выпускного класса проведут отдельную линейку, аттестаты будут выданы 11 июня, а вот праздничных банкетов и дискотек в этом году не будет из-за пандемии. Последние звонки в Солигорском районе пройдут 30 мая.



В Минобразования не озвучивали решений об отмене/переносе последних звонков. В числе новшеств — посадка цветов или деревьев вместо выпуска воздушных шаров.



Между тем, как сообщалось ранее, в ряде районов Беларуси местные власти приняли решение о запрете торговли алкоголем (кроме общепита) 30 мая и 10 июня.



Напомним, что во всю идёт регистрация на ЦТ. Первое тестирование состоится 25 июня (на две недели позже обычного). Сообщений о переносе сроков подачи документов пока нет.

