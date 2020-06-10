ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В этом году в Солигорске впервые не будет выпускных вечеров.

10.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


21 мая 2020 15:45 8442

В этом году в Солигорске впервые не будет выпускных вечеров.

Автор: Эдуард Кидяев.

Считанные дни остаются до окончания учебного года. В апреле Министерство образования определило важные даты для выпускников: торжественные линейки пройдут в стране 29-30 мая, а выпускные вечера – 10-11 июня.

Но состоятся ли торжества в честь окончания школы с учетом пандемии в Солигорском районе?

В этом году в Солигорске впервые не будет выпускных вечеров.

В этом году выпускные вечера для учеников 11-х классов в Солигорске решили отменить. Для каждого выпускного класса проведут отдельную линейку, аттестаты будут выданы 11 июня, а вот праздничных банкетов и дискотек в этом году не будет из-за пандемии. Последние звонки в Солигорском районе пройдут 30 мая.

В Минобразования не озвучивали решений об отмене/переносе последних звонков. В числе новшеств — посадка цветов или деревьев вместо выпуска воздушных шаров.

Между тем, как сообщалось ранее, в ряде районов Беларуси местные власти приняли решение о запрете торговли алкоголем (кроме общепита) 30 мая и 10 июня.

Напомним, что во всю идёт регистрация на ЦТ. Первое тестирование состоится 25 июня (на две недели позже обычного). Сообщений о переносе сроков подачи документов пока нет.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сложившейся после появления в Беларуси коронавирусной инфекции, были введены многие ограничения в школах. Например, продление весенних каникул на 2 недели и возможность обучать детей удаленно, если родители не отпускают детей на занятия.

Автор статьи: Ксения МОЛЧАНОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 мая 2020 15:45 8442 В этом году в Солигорске впервые не будет выпускных...
 
Новости дня
Новости
 
Протесты в странах Европы: в соцсетях разгораются дебаты о проблеме расизма, а на улицах начали сносить памятники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика